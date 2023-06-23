السكرتير المساعد بالفيوم يشهد توزيع اللحوم والمواد الغذائية بإطسا

شهد اللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير المساعد لمحافظة الفيوم، أعمال قوافل جمعية رسالة للأعمال الخيرية، لتوزيع لحوم الصدقات والمواد الغذائية، بمركز إطسا.

جاء ذلك بحضور، المحاسب خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ومحمد عبدالهادي، المدير التنفيذي لجمعية رسالة، وعائشة هديب، المدير التنفيذي للجمعية بالفيوم، وعادل عبدالفتاح، مدير المشروعات، ومحمد عبدالعظيم الروبي، منسق المبادرة، وعدد كبير من المتطوعين.

تفقد سكرتير عام المحافظة المساعد، أعمال تعبئة وتغليف اللحوم والمواد الغذائية، وأشاد بروح الفريق في العمل الخيري لمتطوعي الجمعية، موجهًا رئيس مدينة إطسا بالتنسيق التام مع مسئولي جمعية رسالة، وتذليل العقبات كافة، لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، وأكد السكرتير المساعد، حرص المحافظة على التعاون البناء مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في الوصول بالمساعدات للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم اللازم لغير القادرين والأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها الكثير من دول العالم، ومنها مصر، مضيفًا أن المحافظة تسعى دائمًا لمد يد العون للمستحقين، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، فيما أوضح المدير التنفيذي لجمعية رسالة للأعمال الخيرية، أن الجمعية بصدد توزيع 6500 كيلو من اللحوم و5000 شنطة مواد غذائية على الحالات المستحقة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بحيث يتم تسليم المساعدات لمندوبي الجمعيات الأهلية الشريكة، لتوزيعها بالتعاون مع متطوعي جمعية رسالة، على الحالات المستحقة في أماكن إقامتهم.

السكرتير المساعد يؤكد استمرار توزيع المساعدات بقرى الفيوم:

وأضاف السكرتير المساعد أنه سيتم توزيع اللحوم والمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية من قرى مطول، عتامنة المزارعة، بحر أبو المير، حلفا، جردو، قلهانة، قلمشاة، الجعافرة، وتطون، بمركز إطسا، وقرى منشأة بغداد، أبو السعود، سيلا، ابجيج، وزاوية الكرادسة، منشأة عبدالله، العامرية، العدوة، بني صالح، دمو، كفور النيل، المندرة، السنباط، بمركز الفيوم، وقرية طبهار بمركز أبشواي، كما سيتم غدًا السبت استكمال توزيع باقي المساعدات بقرى دار السلام، ومعصرة صاوي، وعفيفي، بمركز طامية، وقرية تلات بمركز الفيوم، وقرية المقراني بمركز يوسف الصديق، ومناطق قحافة، الحادقة، الجون، البحاري، الحواتم، السلخانة، الصوفي، الصيفية، الروبي، الفوال، البارودية، كيمان فارس، التفتيش، دار الرماد، بمدينة الفيوم.