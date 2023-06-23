فورد تقترض 9.2 مليار دولار لبناء مصانع بطاريات السيارات الكهربائية

فورد تحصل على قرض بقيمة 9.2 مليار دولار من وزارة الطاقة الأمريكية لبناء مصانع بطاريات السيارات الكهربائية

إنه أكبر قرض حتى الآن من مكتب برنامج القروض التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.

أعادت حكومة الولايات المتحدة تأكيد التزامها بنقل إنتاج المركبات الكهربائية إلى شواطئها بدلاً من الاعتماد على الكيانات الأجنبية. أعلن مكتب برنامج القروض التابع لوزارة الطاقة الأمريكية (LPO) عن قرض مشروط بقيمة 9.2 مليار دولار لشركة BlueOval SK (BOSK) - المملوكة لشركة Ford وشركة SK On الكورية الجنوبية المنتجة للبطاريات - لبناء ثلاثة مصانع للبطاريات ، وفقًا لتقارير بلومبرج.

هذا القرض هو الأكبر الذي قدمه LPO حتى الآن - ما يقرب من أربعة أضعاف حجم قرض العام الماضي بقيمة 2.5 مليار دولار لشركة Ultium Cell - وهو مشروع مشترك بين جنرال موتورز وشركة إل جي. يرجع الفضل في حجم القرض ، جزئيًا ، إلى إقرار قانون خفض التضخم في العام الماضي ، مما أدى إلى زيادة ميزانية إقراض LPO إلى 400 مليار دولار. على سبيل المثال ، في السنوات الـ 14 الماضية ، وزَّع طلب الشراء المحلي حوالي 33 مليار دولار. سيكون رأس المال الإضافي ضروريًا بالتأكيد لتحقيق هدف إدارة بايدن هاريس للمركبات الكهربائية لتعويض نصف مبيعات السيارات الأمريكية بحلول عام 2030.



سيكون هناك مصنعان في كنتاكي وواحد في تينيسي ، مع إنتاج جميع البطاريات الثلاث لفورد ولينكولن EV القادمة. كما أعلنت الشركة المصنعة للسيارات عن خطط لإنشاء مصنع بطاريات LFP ومقره ميشيغان في وقت سابق من هذا العام. تأتي زيادة الإنتاج في الوقت الذي تهدف فيه فورد إلى طرح مليوني مركبة كهربائية بحلول عام 2026 ، مع توفر كل من مستكشف الكهرباء بالكامل وموستانج ماك إي وإي ترانزيت بالفعل ومجموعة المركبات الكهربائية في أعمال لينكولن. وبالمقارنة ، أنتجت شركة فورد حوالي 132000 سيارة كهربائية في عام 2022. كما قامت فورد مؤخرًا بتأمين وصول سائقي المركبات الكهربائية إلى 12000 نقطة شحن لشركة Tesla في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

يشدد LPO على أن القرض سيوفر أيضًا فرصًا وظيفية للمناطق ، وسيخلق 5000 وظيفة بناء و 7500 وظيفة تشغيل أخرى بمجرد بدء تشغيل المصانع. يتماشى الاستثمار أيضًا مع مبادرة Justice40 التي أطلقها الرئيس بايدن والتي تنص على أن 40 بالمائة من الاستثمارات الفيدرالية المحددة (بما في ذلك قروض طلب الشراء المحلي) تذهب إلى المجتمعات المحرومة.