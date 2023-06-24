مقترح من برلماني سابق لخفض تكلفة خدمة الدين (فيديو)

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، إن كُلفة خدمة الدين ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر الفائدة الناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار لمواجهة التضخم .

تحويل جزء من الدين الحكومي لدي البنوك إلى أسهم بالمشروعات القومية

وأضاف النائب محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ،أنه اقترح تحويل جزء من الدين الحكومي لدي البنوك إلى أسهم في المشروعات القومية الكبرى دون التأثير على معدل السيولة، وبالتالي تصبح البنوك شريكا مع الدولة في المشروعات ويسمح لها بالحصول على أراض وإقامة مصانع عليها، مقابل سداد الدين.

وتابع عضو مجلس النواب السابق، أن90 % من فلسلفة قانون التصالح على مخلفات البناء، مطالبا بضرورة منح جميع المحال التجارية والعامة التراخيص اللازمة بالإخطار وتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين.

ووجه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعوته للمشاركة في الحوار الوطني، لمناقشة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات بالمحور الاقتصادي.



وهنأ النائب محمد إسماعيل، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو، قائلا: خلصتنا من دمار شامل".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إنشاء آلية حقيقية لتخفيف الديون؛ تتضمن إعطاء مهلة أطول ونسب فائدة أقل، خاصة في التمويلات من أجل المناخ.

وأضاف ضمن فعاليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، أن الدول الأوروبية حصلت على تمويلات قدرها 160 مليار دولار، في حين أن نظيرتها الإفريقية حصلت على 34 مليار دولار.

وقال إن الأمر معناه حصول المواطن الأوروبي على 13 ضعفًا مما حصل عليه نظيره الإفريقي، مضيفًا: «الأمر تم باحترام القوانين والقواعد، لكن علينا الاعتراف أن القواعد أصبحت لا أخلاقية اليوم».

ونوه أن الهندسة المالية الدولية لا تعكس عالم اليوم، وقد تقود إلى التفتت والتفكك خاصة مع التوترات الجيوسياسية الموجودة، مشددًا على أهمية الإصلاحات الجدية في حل الأزمة.

وأشار إلى أهمية اجتماع الحكومات لبحث الهندسة المالية العالمية، مضيفًا أنه اقترح استثمار 500 مليار دولار سنويًا في مجال التنمية المستدامة والمناخ.

ودعا رؤساء الدول والحكومات إلى زيادة تمويلات المناخ والتنمية، من خلال تمويل نظام البنوك متعددة الأطراف وتنسيق أكبر؛ لتغيير النهج المتبع بالمجازفة والمخاطر في التمويل.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتستضيف فرنسا القمة أيام 22 و23 يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.