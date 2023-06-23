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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

المصري يعلن إصابة إسلام عطية وغيابه عن مباراة فيوتشر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن النادي المصري البورسعيدي، إصابة لاعبه إسلام عطية وغيابه عن مباراة فيوتشر المقررة في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

وأصيب إسلام عطية بتمزق في العضلية الامامية وفقا لما أعلنه النادي المصري بناءً على تشخيص الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي.

وأكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب المصرى، أن إسلام عطية خضع خلال الأيام القليلة الماضية لفحوصات طبية باستخدام الأشعة التشخيصية، وهي التي أثبتت إصابة اللاعب بتمزق خفيف في العضلة الأمامية يستوجب معه الحصول على راحة سلبية قبل الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، بهدف سرعة عودة اللاعب للتدريبات الجماعية للفريق.

ويتقابل المصري مع فيوتشر  في التاسعة والنصف مساء غد السبت على استاد برج العرب في  نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

وخاض المصري مباراتين وديتين أمام الزمالك والداخلية وفاز على الأبيض بهدقين مقابل هدف وفاز على الداخلية بثنائية نظيفة.

وعلى صعيد مسابقة الدوري الممتاز فيحتل النادي المصرى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصرى فى 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

ويتجدد اللقاء بين المصري وفيوتشر في الدوري الممتاز في نهاية الشهر الجاري في إطار الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

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