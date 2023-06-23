ميرهان حسين تعاني من حسد أظافرها .. فيديو

قالت الفنانة ميرهان حسين، إنها تؤمن بقوة بالحسد والعين وسوء الطالع، وأنه توجد بعض الشخصيات يتصفون “بالنجم الخفيف”.

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وكشفت حسين، أنها تلاحظ أن أظافرها تتكسر عقب نشر صورًا لها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة إذا كانت طويلة، وأن بعض الفتيات عند اللقاء بها يتفحصن شعرها للتحقق من وجود باروكة أو شعار مستعار إضافي للشعر الطبيعي.

ولفتت إلى أنها كانت تغضب بشدة عندما يقول شخص ما إن شعرها “باروكة” حتى أقنعها “الكوافير” الخاص بها بالقول إنه شعر مستعار تجنبًا للحسد.

وطالبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتعقيب على شيء يعجبهم بالقول “بسم الله ما شاء الله والله أكبر”، وغيرها من الأذكار تجنبًا لوقوع مكروه لمن ينشر الصور والفيديوهات.

سبب العودة بعد اعتزال

وعن اعتزالها وعودتها، قالت إنها شعرت بحالة من الاكتئاب في مراحل معينة في حياتها، متابعة: "وقتها اعتزلت كل شيء، وشعرت بظلم وعدم تقدير".

وتابعت: "مكنش فيه موقف معين ولكن كان فيه حالة إحباط عام وحسيت إني مش مبسوطة ومضغوطة ومكنتش مبيتة النية إني أعلن فكرة الاعتزال ودخلت في مرحلة اكتئاب".

وأضافت: "أنا بنت عادية جدًا ممكن أتعب وأتضايق وأحس بظلم فجالي خنقة خلتني عايزة أبعد عن كل حاجة ومش قصة اعتزال التمثيل للأبد، ولكن كنت عايزة أريح نفسي وأبعد شوية عن كل حاجة واعتزل الناس والسوشيال ميديا لفترة محددة".

وواصلت حسين: "قفلت تليفوني تمامًا ومبصتش فيه تمامًا وقعدت كام يوم أكتر من أسبوع مش بمسك الموبايل ولا بتفرج علي التليفزيون لإني مكنتش منتظرة حاجة تخليني أقطع إجازة الاعتزال، وأهلي مكنوش بيسكتوا وكانوا بينقلولي ردود أفعال الناس ولكن الحب اللى وصلي خضني وخلاني أرجع وأشكر كل حد من زمايلي وأهلي وأصحابي والجمهور اللى كتبولي كلمة كويسة فرقت معايا وده حركني وأثر فيا وخلاني أشوف إن الصورة مش بس سودة زي ما أنت كنت شايفة".

وواصلت حسين: "بعد قراري اعتزال كل شيء والبعد عن كل شيء، قررت أخد إجازة و كل الناس زعلت علشاني وأهلي بطريقة كبيرة"، جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج “كلام الناس”، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر.