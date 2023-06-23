يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

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درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 23 يونيو:

العظمى والصغرى:

القاهرة 35 - 23

الإسكندرية 30- 21

مطروح 28-21

بور سعيد 31-22

الإسماعيلية 36 - 22

السويس 36- 21

العريش 31-21

طابا 35-23

شرم الشيخ 38-27

الغردقة 37 -25

الأقصر 41-25

أسوان 41- 28

الوادي الجديد 41-24

شلاتين 36-26

حلايب 37-27

سوهاج 35 - 24

المنيا 36 - 24

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح ما بين درجة إلى 2 درجة عن القيم التي نسجلها خلال الأيام الماضية.

وأضافت أن معظم مصادر الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط وتون محملة بكميات من بخار الماء، وتبدأ نسب الرطوبة في الزيادة، وهى عامل مهم جدًا يجعلنا نشعر بأن قيم الحرارة أعلى من القيم التي نعلن عنها في نشراتنا من درجتين إلى 3 درجات.