حصلت الباحثة رانيا مصطفى عبداللطيف، على درجة الدكتوراه في الفلسفة والفنون التطبيقية تخصص التصميم الداخلي تحت عنوان «أيديولوجيات الفكر المعاصر وتأثيرها على التصميم الداخلي للمسكن في القرن الـ«21».

اقرأ أيضا.. باحثة بجامعة المنصورة تنجح فى استخدام جزيئات النانو لتدمير الخلايا السرطانية

وضمت لجنة المناقشة والحكم التي شكلتها كلية الفنون بجامعة حلوان، الأستاذ الدكتور أحمد سيد عطا أستاذ التصميم الداخلي بقسم التصميم الداخلي والاثاث وعميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق «رحمه الله» مشرفاً، والأستاذ الدكتور حسين كامل النبوي أستاذ المنشأت السياحية بقسم التصميم الداخلي والأثاث وعميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق ( مشرفا)، واللواء دكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق «مناقشاً»، الاستاذة الدكتورة مها الحلبي أستاذ التصميم للمنشآت السياحية ورئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث الأسبق بكلية الفنون التطبيقية «مناقشا خارجياً».

باحثة تحصل على درجة الدكتوراه في «التصميم الداخلي للمسكن في القرن الـ21»

وبعد المناقشة والحكم قررت اللجنة منح الباحثة رانيا مصطفى عبداللطيف درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.

كما حضر جلسة المناقشة لفيف من كبار المثقفين والخبراء والأكادميين والشخصيات العامة كان أبرزهم اللواء مصطفى عبداللطيف محافظ بورسعيد الأسبق.



وقد ضمت الدراسة أربعة أبواب وذلك على النحو التالي:

الباب الأول: عبارة عن فصلين، الفصل الأول مقدمة تشمل بعض المفاهيم والتعريفات لبعض المتغيرات الفكرية الواردة على المجتمعات الدولية بالقرن العشرين، والمجتمع المصري منذ النصف الثاني من القرن العشرين وتطورها، وصولاً لمفهوم العولمة مع بدايات الألفية الثانية وترسيخ آليات العالمية الفكرية والسياسية والإقتصادية والثقافية.

بينما يستعرض الفصل الثاني الاتجاهات التصميمية التي تزامنت مع تلك المتغيرات الفكرية كانعكاس لمبادئها وخصائصها التصميمية، مثل تأثير الحركة الفكرية الشيوعية أو الفكر العلماني أو الليبرالي وهكذا وصولاً لمباديء العولمة التي اجتاحت الفكر العالمي منذ نهايات القرن العشرين، وكان لها دور مباشر في تغير الأولويات والاحتياجات ومنها ما هو متعلق بخصائص تصميم المسكن وهذا ما يطرحه الباب الثاني.



الباب الثاني:

جاءت الدراسة في هذا الباب من خلال عرض تحليلي لبعض النماذج السكنية التي تعكس تأثير الأيديولوجيات الفكرية المتغيرة المجتمعات دولياً ومحلياً، حيث يستعرض الفصل الأول المعايير اللازمة للتصميم السكني وما يتعلق بها مضمون لمفاهيم الإحتياجات الوظيفية والجمالية للمستخدم، كذلك معايير تصنيف التصميم السكني نوعياً ونمطياً من حيث المستوى الاقتصادي.

ثم يأتي الفصل الثاني لعرض بعض النماذج التي تعبر عن توالي المتغيرات الفكرية التي أثرت على إتجاه التصميم السكني وفقاً للتطورات السياسية وما تبعه من تغيرات إجتماعية وإقتصادية منذ منتصف القرن العشرين أثرت على فكر واحتياجات المستخدم، كما يستعرض بعض نماذج للنسيج السكني للمجتمع المصري في النصف الثاني أيضاً من القرن العشرين وحتى بداية القرن الواحد وعشرين.



الباب الثالث:

يستعرض الباب الثالث نتاج الحركة الفكرية العولمة وما طرأ على العالم من طرح لقضايا المتغيرات البيئية المشتركة، مثل قضايا تغير المناخ واستنزاف موارد البيئة الطبيعية والأزمات الاقتصادية، والتي بدورها أثرت على أساليب واتجاهات التصميم وتداعياتها المؤثرة على إتجاهات التصميم المعاصر بالقرن الواحد والعشرين وخاصة تصميم المسكن وهذا ما يقدمه الفصل الأول.

مع التعرف على بعض الأساليب والاتجاهات الحديثة والمعاصرة للتصميم مثل التصميم البيئي والتصميم المستدام والتصميم الذكي وغيره، مع دراسة وتحليل تأثيراتها على اختلاف وتطور الإحتياجات الجمالية والوظيفية لنماذج دولية ومحلية للتصميم السكني وهذا ما يستعرضه الفصل الثاني.



الباب الرابع:

ويقدم الباب الرابع الدراسات التطبيقية المتعلقة بموضوع الدراسة البحثية من خلال أربع اهداف رئيسية وهي:

الهدف الأول: مراعاة اعتبارات وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

الهدف الثاني: وضع تصميم يعبر عن احد عناصر الموروثات الثقافية للهوية المصرية مع التعرف على بعض نماذج من عناصر التراث المصري مثل المسكن النوبي والسيناوي.

الهدف الثالث: الاستفادة من غزارة التنوع الثقافي المصري واختيار عنصر تصميم نسيج التلي كأحد الموروثات الثقافية المعبرة عن مهارات الحرف اليدوية المصرية الأصيلة بمحافظة سوهاج.

الهدف الرابع: طرح لبعض دراسات المركز القومي لبحوث التشييد والبناء على بعض الخامات الطبيعية للبيئة المصرية التي يمكن استخدامها في الواجهات (جاري العمل عليها) مثل نبات الغاب أو البوص ذو الخصائص الصديقة للبيئة بعد اضافة بعض المعالجات والتي يمكن تشكيلها في ألواح وتفريغ تصميمات فنبة وهندسية بها، واستخدامها كخامة بديلة لألواح الأخشاب او الجيبسون بورد.