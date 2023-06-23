صربيا التحدي المقبل لفراعنة اليد

يستعد منتخب مصر لكرة اليد للشباب لخوض مواجهة مهمة أمام صربيا يوم الأحد المقبل في أولى مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم للشباب.

ويواجه فراعنة اليد ايسلندا في اليوم التالي في الدور ذاته ويكفي الفراعنة الفوز في مباراة واحدة لضمان التاهل لدور الثمانية ..

تجدر الاشارة الي ان مباراة ايسلندا وصربيا انتهت منذ قليل بفوز ايسلندا ٢٩/٣٢ بعد مباراة قوية من المنتخبين.

وأستهل منتخب مصر للشباب مشاروه في مونديال اليد بالفوز على منتخب كوبا بنتيجة 45-28، ثم حقق الفراعنة الفوز على منتخب السعودية في الجولة الثانية بنتيجة 42-34.

ويتواجد منتخب مصر لكرة اليد للشباب في المجموعة الثامنة والتي تضم منتخبات كوبا ، اليونان والسعودية.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد للشباب

استقر الجهاز الفني علي ١٧ لاعبا هم : يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي - اسلام راضي - ادم البشري - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولي - عمر ناصر - احمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعي - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.

ويترأس البعثة في بطولة العالم ياسر الرملي عضو مجلس ادارة الاتحاد ، وتضم صابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام و وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى و محمد امام محلل الاداء و دكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى و الحفنى عبد المقصود مخطط الاحمال و احمد محمود المعد البدنى.

والجدير بالذكر أن منتخب الفراعنة للشباب خاض برنامج اعداد قوي قبل إنطلاق للمونديال وحرص اتحاد اليد برئاسة دكتور محمد الامين علي تجهيز شبابنا علي اعلي مستوي عالمي وخوض برنامج دسم ومتنوع من المباريات الودية للمنتخب الواعد ، وقبل السفر الي بطولة العالم اختتم شباب الفراعنة استعداداتهم باللعب مع بولندا مباراتين ومثلهما مع المنتخب الالماني ، كما واجهنا المجر واسبانيا ، بالاضافة الي دوره وديه دولية في فرنسا بمشاركة منتخبات كرواتيا وصربيا.