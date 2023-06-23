كينية تثير ضجة على السوشيال ميديا.. وضعت مولودها في القطار

موقف أثار استغراب الجميع، وضعت سيدة من كينيا طفلها على متن قطار خلال رحلة من العاصمة نيروبي إلى مدينة مومباسا الساحلية.

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وأصدرت السكك الحديد الكينية بيان جاء فيه "يُسعدنا أن نشارك قصة مؤثرة عن أم استقبلت مولودها الجديد على متن قطار ماداراكا السريع".

وضعت مولودها في القطار:

وانتشرت صورة تظهر المرأة والمولود بشكل واسع على السوشيال ميديا، وسط فرحة كبيرة من الركاب.

وجاء في المنشور الذي حصد أكثر من 2400 علامة إعجاب، أنه بعد الولادة، "نُقلت المرأة إلى مستشفى مرياكاني الإقليمي للحصول على مزيد من المساعدة الطبية".

وأكد المنشور أن "الأم والطفل بخير، أطيب التمنيات لها".

وخدمة القطارات هذه جزء من سكة حديد "ستاندرد جوج"، وهو أكبر مشروع بنية تحتية في كينيا منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1963.