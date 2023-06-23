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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

المغرب يُدين الاستفزازات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

وزير الخارجية المغربي
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

أعلنت "الرباط" استعدادها لاستضافة قمة النقب الثانية، مُؤكدة على ضرورة توفر السياق السياسي المناسب لتحقيق النتائج المرجوة من القمة، حسبما أفاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "هسبريس" المغربية، مساء اليوم الجمعة، في لقاء صحفي مشترك مع نظيره السويسري إغناسيو غاسيس، عقب مُباحثات جمعت بينهما بالرباط، أوضح ناصر بوريطة أن "المنتدى سوف يتم عقده في المغرب في الدخول السياسي المُقبل"، لافتًا إلى أن المملكة تعتبر منتدى النقب إطارًا للتعاون الإقليمي المفيد، الذي يُمكن أن يفضي إلى إيجابيات كثيرة.

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وأردف بوريطة: "هناك مشاكل من حيث الأجندة والسياق السياسي قد لا تسمح بعقد هذا اللقاء في الصيف، وقد لا تُساعد في تفعيل النتيجة المُرتقبة منه"، مُشيرًا إلى  أن "المغرب يرى أن منتدى النقب حامل لفكرة الحوار وتخفيف التوتر".

المغرب ضد الاستفزازات الإسرائيلية:

وشدد على أن المملكة "ضد كل الاستفزازات الإسرائيلية والعمل الأحادي وكل ما يقوم به الراديكاليون من كل جهة، وخاصة الإسرائيليين"، مُؤكدًا أن الرباط تُتابع بانشغال كبير التطورات المُقلقة في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب وزير الخارجية المغربي عن استنكار المملكة الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين، وتضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورفضها القرارات الحكومية الإسرائيلية بخصوص الاستيطان، وارتياحها لردود الفعل الدولية الرافضة للاستيطان.

وأكمل: "المغرب يرفض دائما التصرفات الاستفزازية والأحادية التي تُؤثر سلبًا على فُرص السلام وتقوض جهود تحقيقه".

وأكد أن المغرب مُؤمن بالحوار وخلق الجو المناسب للتفاوض من أجل التوصل إلى حل الدولتين، بحيث تعيشان جنبًا إلى جنب، وقيام دولة فلسطين في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة في المغرب، عواطف حيار، أن وزارتها "تعمل إلى جانب الأمن الوطني من أجل توحيد الجهود لمُحاربة التسول الإلكتروني".

وقالت الوزيرة إن "مُحاربة هذه الظاهرة يجب أن تكون جماعية مع المواطنين، عبر تجاهل طلبات التسول الرقمي وتشجيع المجتمع المدني للانخراط في هذه العملية".

وأضافت خلال جوابها عن الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن "الحكومة تعمل في إطار الصيغة الثانية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، على وضع استراتيجية مندمجة لمنع التسول بالأطفال، سواء من قِبل أسرهم أو من غير أسرهم".

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