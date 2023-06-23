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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أول ردّ من حزب الله اللبناني بعد حرق المستوطنين الإسرائيليين المصحف

حزب الله
حزب الله

دنست عصابات المستوطنين الإسرائيليين في قريتي عوريف وترمسعيا بفلسطين المساجد وحرقوا القرآن الكريم، الأمر الذي أثار غضب حزب الله اللبناني على قيام مثل هذه الأفعال الإجرامية.

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 قال حزب الله: "ما أقدمت عليه عصابات المستوطنين في قريتي عوريف وترمسعيا من تدنيس للمساجد وحرق للقرآن الكريم واقتحام للبيوت وإتلاف للمزروعات بتغطية كاملة من حكومة الكيان الغاصب عمل إجرامي خطير ينتهك كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية، وتحقير للأديان السماوية وإساءة بالغة للأمتين العربية وإلإسلامية".

 قال الحزب في بيان له: "التطاول على كتاب الله عمل مدان ومرفوض، يمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية ويمس في معتقدات الناس وعباداتهم".

 دعا حزب الله الحكومات الإسلامية والعربية والمنظمات الحقوقية والدولية إلى القيام بكل ما من شأنه إدانة هذا العمل الإجرامي والقيام بكل الخطوات التي تمنع تكراره وتحول دون قيام عصابات المستطونين بأعمال إرهابية مماثلة.

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