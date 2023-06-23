ياسمين بالحجاب على الهواء.. أنا مصرية قمراية (فيديو)

وجهت الإعلامية ياسمين عز مجموعة من النصائح للفتيات والسيدات المحجبات، مؤكدة أن قماش الحجاب المتين والسميك يعطي شكلًا جميلًا للوجه عكس خامة القماش الرديء.

وأجرت ياسمين عز تجربة حية على الهواء مباشرة، إذ ارتدت “بندانة” قبيل الحجاب، محذرة من شد “البندانة” للوراء حتى لا تتعب الشعر والرأس.

سيدة كركوبة:

وطالبت السيدات المحجبات بشراء “بندانة” اللون الأسود والأبيض بكثرة، مضيفة في سياق نصائحها إلى أنها تأتي إلى البرنامج وكأنها بيتها، متمنية أن تخرج على الشاشة وعمرها 70 عامًا وهى “كركوبة”، على حد قولها.

وأشارت إلى أنها عندما ارتدت الطرحة كانت مثل الأتراك، مردفة: “مصرية قمراية نقية 100%” على حد قولها، جاء ذلك خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر.

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