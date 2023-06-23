الزمالك يتعاقد مع أحمد إسماعيل لتدعيم فريق السلة

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في التعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للزمالك خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويأتي التعاقد مع أحمد إسماعيل في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

تشكيل الزمالك أمام فاركو في الكأس :

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الزمالك للمباراة كالأتي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وعمر جابر وعمرو السيسي ومحمد حسام بيسو ومحمد أشرف "روقا " وسيد عبد الله " نيمار" وأحمد بلحاج وسيف جعفر وناصر منسي.