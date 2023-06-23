ضخ 78.5 مليون متر مكعب مياه للحجاج

تدابير وإجراءات مهمة تقوم بها المملكة العربية السعودية، من أجل التسهيل على الحجاج في موسم الحج هذا العام، تبحث المملكة العربية السعودية، عن تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وفي هذا الإطار أعلنت السعودية عن ضخ أكثر من 1.36 مليون متر مكعب يومياً من مياه الشرب في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال موسم الحج.

الحج.. خدمات كبرى تقوم بها السعودية

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه تبلغ كميات المياه المخطط ضخها أكثر من 78.5 مليون متر مكعب من مياه الشرب خلال الموسم لخدمة ما يقارب ثلاثة ملايين من ضيوف الرحمن على مدار الساعة، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع أكثر من 11 جهة حكومية للمراقبة ورصد وفرة السلع الغذائية، لخدمة الحجاج.



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وتشرف وزارة البيئة على 600 سوق للنفع العام في جميع مناطق المملكة، وتم تجهيز 425 مسلخاً مخصصاً للأغنام والأبقار والماعز والإبل، حيث يقدر حجم الثروة الحيوانية بحوالي 25.6 مليون رأس من الضأن والماعز والإبل.

تتنافس الشركات والمؤسسات في السعودية لتقديم ما يقارب 30 مليون في موسم الحج

تتنافس كبرى الشركات والمؤسسات الخدمية في المملكة العربية السعودية، لتقديم المساعدات الخدمية للحجاج، وهناك تنافس بين قرابة 289 شركة ومؤسسة في الحج هذا العام، وتعمل هذه المؤسسات جاهدة على تقديم ما يقارب 30 مليون وجبة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

خدمات السعودية لحج هذا العام

لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن في حج هذا العام، تم تأهيل نحو 289 شركة ومؤسسة إعاشة من قبل أمانة العاصمة المقدسة، وتعمل هذه الشركات على تقديم 30 مليون وجبة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، وتعمل على تقديم ثلاث وجبات رئيسية، بجانب تخللها وجبات خفيفة خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة.



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وتعمل أن هناك وجبات مكملة أخرى لطبق الحاج من الوجبات الخفيفة والعصائر والألبان والمياه والفواكه الطازجة، والمشروبات الساخنة والباردة، وذلك خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، ويتم تقديم ايضًا عدد من الوجبات المتنوعة، والتي تكون حسب رغبات الحجاج، ويشترط أن تكون آمنة.