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الجمعة 23 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

بكري يفتح النار على أحمد طنطاوي.. هانت عليك أرواح الشهداء (فيديو)

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري وأحمد طنطاوي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنّ عضو مجلس الشعب السابق، أحمد طنطاوي، يحق له الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، منوهًا إلى أنه يحق للشعب والإعلام طرح الأسئلة الصعبة التي لا يٌجيب عليها أحد غيره.

وأضاف أنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة ستشهد مشاركة العديد من المرشحين، لخوض معركة انتخابية قوية، بينما الشعب هو صاحب القرار والاختيار الأخير.

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ولفت إلى أنّ طنطاوي أصبح مسئولًا أمامنا عن تصرفاته بعد إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسة، لافتًا إلى أنّ طنطاوي أعلن في تصريحات منقولة عنه تأييده للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية وعودتها إلى الساحة السياسية مرة أخرى.

عودة الإخوان 

واستنكر مصطفى بكري، ترحيب أحمد طنطاوي بعودة الإخوان إلى الساحة السياسية مرة أخرى رغم ما ارتكبته من عنف وتخريب وقتل للأبرياء في مصر، مؤكدًا أن الكلام لو لم يكن صحيحًا لخرج طنطاوي ونفاه.

وأشار بكري إلى أنّ موقف أحمد طنطاوي من الإخوان لم يتغير منذ حديثه عن الإعلان الدستوري في 2012، مشيرا إلى أن طنطاوي كان يدعو إلى الحوار والتعاون بينما يدعم موقف الجماعة الإرهابية، جاء ذلك خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد.

 

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