حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج .. كاميرات وذكاء اصطناعي

إجراءات كبرى تقوم بها المملكة العربية السعودية، في موسم الحج هذا العام من توفير الحافلات الترددية لنقل الحجاج بين شعائر الحج، وتوفير الوجبات والمياه، وتوفير قدر كافي من الأمن للحجاج، بجانب الاستعداد في المطارات لاستقبال الحجاج.

موسم الحج وحافلات ترددية لنقل الحجاج

وأعلنت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية عن السعودية، عن تجربة الحافلات الترددية ذاتية القيادة، لخدمة ضيوف الرحمن، لأول مرة في موسم حج هذا العام 1444هـ، والتي تأتي حرصًا على توفير تقنياتٍ حديثة مبتكرة تمكن نقل "الصديق للإنسان والبيئة".



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وتأتي هذه الخطوة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للنقل، ضمن مبادراتها في توفير خيارات نقل متعددة، للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام، وتستخدم هذه الحافلات تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد.

وتقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتخاذ القرارات اللازمة؛ بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، وتتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعدًا، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كلم في الساعة.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن، وقياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في الحج ووضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام القادمة لتشغيلها بالشكل التجاري، وتم تخصيص مسار رقم 6 لإجراء التجربة.

كشفت المملكة العربية السعودية، عن رسالة شديدة اللهجة لكل حاج يتسبب في الإخلال بموسم الحج، وتتخذ السعودية عددًا من الإجراءات والالتزام للحجاج حتى يتنهي الحجاج من أداء فريضة الحج على أفضل طريقة.

فريضة الحج وتدبيرات مهمة من أمن السعودية:

"أمن الحج خط أحمر"، رسالة شديدة اللهجة توجه بها أمن الدولة السعودي اليوم الجمعة، لكل من يسيس أو يخل بسير موسم الحج.

أوضح قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج في مكة، أنه يتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن على مستوى واحد، مواطن أو مقيم أو وافدين من الخارج.

شهد الموسم الأول بالمدينة المنورة (استقبال الحجيج قبل أداء المناسك)، حالة وفاة واحدة لسيدة مصرية مسنة بمجرد نزولها أرض المطار وتم دفنها بالبقيع بالمدينة المنورة بعد موافقة نجلها الذي كان مرافقًا لها.