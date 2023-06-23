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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

غزال يشكر رجلا بطريقة غريبة بعدما أنقذه من الشباك .. فيديو

الغزالة الأم
الغزالة الأم

توقفت غزالة على الطريق أمام سيارة، لتقود قائدها إلى مكان صغيرها العالق في شباك، وكأنها كانت تبحث عن منقذ على الطريق.

تداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو لغزالة وقفت أمام سيارة ومنعتها من المرور على الطريق العام، وبعدما هبط قائدها وربت على رأسها ليشعرها بالأمان، علم أنها ترغب في تتبعها لمكان ما.

تابع قائد السيارة الغزالة، التي استمرت في الركض أمام السيارة، وتوقفت حيث كان صغيرها عالقًا داخل شباك بجوار أحد المنازل على الطريق، وبعد أن أنقذه وفك أسره، انطلق مع أمه بعيدًا، لكنه عاد للرجل مرة أخرى وهبط على قديمه وكأنه يشكره على إنقاذه.

 

 

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