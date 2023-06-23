غزال يشكر رجلا بطريقة غريبة بعدما أنقذه من الشباك .. فيديو

توقفت غزالة على الطريق أمام سيارة، لتقود قائدها إلى مكان صغيرها العالق في شباك، وكأنها كانت تبحث عن منقذ على الطريق.

تداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو لغزالة وقفت أمام سيارة ومنعتها من المرور على الطريق العام، وبعدما هبط قائدها وربت على رأسها ليشعرها بالأمان، علم أنها ترغب في تتبعها لمكان ما.

تابع قائد السيارة الغزالة، التي استمرت في الركض أمام السيارة، وتوقفت حيث كان صغيرها عالقًا داخل شباك بجوار أحد المنازل على الطريق، وبعد أن أنقذه وفك أسره، انطلق مع أمه بعيدًا، لكنه عاد للرجل مرة أخرى وهبط على قديمه وكأنه يشكره على إنقاذه.