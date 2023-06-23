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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

انقطاع المياه عن أطراف قرى ومدينة اخميم بسوهاج الليلة

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن قطع المياه عن أطراف قرى ومدينة أخميم اليوم الجمعة الموافق 23 يونيه 2023 فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى السادسة من صباح السبت الموافق 24 يونيو، ولمدة 7 ساعات.

انقطاع المياه عن أخميم بسوهاج الليلة

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وزير الموارد المائية والري يبحث أسباب انقطاع المياه عن بورسعيد

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شركة مياه الشرب بالقاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق اليوم الخميس

 

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال الصيانة لمحطة مياه نيدة السطحية.

 

وأشار حسن محمود، مدير الخط الساخن، إلى أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg، وانه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

 

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

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الجريدة الورقية