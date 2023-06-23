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الجمعة 23 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

بكري يهاجم أحمد طنطاوي ويكشف تفاصيل لقائه السري بأيمن نور.. فيديو

مصطفى بكري وأحمد
مصطفى بكري وأحمد طنطاوي

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، مجموعة من الفيديوهات لـ أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل، والذي دافع فيها عن الإخوان بعد أحداث الاتحادية، وطالب فيها بتمكين الإخوان من الحكم.

وقال إن الإخواني حسام الغمري، كشف عن مخطط الإخوان، ودعم أحمد طنطاوي للترشح للرئاسة، وهذا الدعم جاء عقب تواصل أيمن نور وطنطاوي وعودة الإخوان للمشهد السياسي في مصر.

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ونوه بكري إلى أنه في الحوار الأخير لـ أحمد طنطاوي عبر محطة  bbc، لم ينفى لقائه مع أيمن نور، كما أن الأخير أعلن عن لقائه لطنطاوي في مطار بيروت حيث يعتبر نور حلقة الوصل بين طنطاوي وبين الإخوان من أجل دعمه في الانتخابات وهو ما توافقوا عليه.

طنطاوي ينكر ثورة 30 يونيو

وطالب بكري أحمد طنطاوي بالإجابة عن أسئلة تتصل بعلاقاته بالإخوان، ذاكرًا أن طنطاوي لا يعترف بثورة 30 يونيو، كما أنه لم يدعم النظام الحالي كما كان يدعم الإخوان أثناء فترة تواجدهم في الحكم.

 وأوضح أن المواقف كاشفة لمعادن الرجال، والشعب المصري لديه درجة من الوعي تجنبه الانسياق وراء الشعارات الرنانة، مشيرًا إلى أن الاقتراب من الإخوان جريمة لا تغتفر، وأنه يتمنى استمرار طنطاوي في رغبته للترشح لكي يرى رد الشعب المصري لكل من له موقف أو يدعم الإخوان، جاء ذلك خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد.

 

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