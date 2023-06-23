اختتام فعاليات مبادرة " أطفالنا" بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عددا من الانشطة والفعاليات الفنية والثقافية، بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي

ختتم قسم ثقافة الطفل بفرع ثقافة الفيوم فعاليات مبادرة "اطفالنا" بدار عائشة حسنين لتحسين الصحة وذلك من خلال عمل ورشة تعديل سلوك، نفذتها عبير حسان تحدثت مع الأطفال عن العادات الصحية والسلوكية الصحيحة اليومية كغسل الوجه والوضوء وتنظيف الأسنان وترتيب الغرفة والصلاة وتناول الوجبات الغذائية الصحية وتنظيم وإدارة الوقت واستثمار اوقات الفراغ خلال الاجازة الصيفية وتعزيز سلوك التعاون والإيثار بين الأطفال وبعضهم البعض، بينما تم عمل مسابقات ثقافية للاطفال نفذتها تهاني احمد، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة حكي عن سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بمناسبة قدوم عيد الاضحي المبارك نفذتها جيهان عبدالله.

وشملت الفعاليات ايضا عددا من الورش الفنية بمناسبة عيد الاضحي المبارك ومنها ورشة نفذها نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة لعمل خروف العيد، نفذتها سيدة محمد، وتم خلالها عمل الخروف بالقطن وورق الجرائد بطريقة سهلة ومبسطة، بينما نفذت مكتبة اللاهون الفرعية ورشة تصميم كارت معايدة بمناسبة عيد الاضحى المبارك لهبة الله محمد.

“أهمية الماء للحياة على الأرض” حوار مفتوح بمكتبة اللاهون

وعقدت مكتبة اللاهون ايضا حوار مفتوح حول "اهمية الماء للحياة على الأرض" ادارته هبه الله محمد تحدثت عن اهمية الماء بالنسبة للإنسان، بالإضافة إلى التعريف بأهم الطرق والارشادات التي يجب اتباعها لترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها. وعقدت مكتبة حي جنوب محاضرة بعنوان" التراث الشعبي اطلس المأثورات الشعبية"حاضرها الباحث ياسر حمدى تحدث فيها عن معنى كلمة تراث وشرح ماهي المأثورات الشعبية وتحدث بامثله على الالعاب القديمة والاكلات القديمة والازياء التى تخص المنطقة التى نعيش بها سواء كانت ريفية او بحريه او بدوية وتندرج تحت بند المأثورات الشعبية، وتحدث عن أهمية تسجيل كل هذه الأشياء القديمة التى توصف مجتمعنا وهويتنا للحفاظ علية، بينما نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة اطسا ورشة حكي بعنوان" جنون السرعة" تأليف الدكتور اسماعيل عبد الفتاح من سلسلة يحكى أن نفذتها نجاة شعبان بحضانة اقرأ بأطسا.

مبادرة أطفالنا

مبادرة أطفالنا

مبادرة أطفالنا