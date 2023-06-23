كأس مصر.. طلائع الجيش يتقدم على البنك الأهلي في الشوط الأول

نجح فريق الكرة الأول بنادى طلائع الجيش فى التقدم بنتيجة هدف دون رد على نظيره البنك الأهلى، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

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أحرز هدف طلائع الجيش اللاعب كريم طارق فى الدقيقة العاشرة من المنعطف الأول من المباراة.

وجاء التشكيل البنك الأهلي كالتالى:

في حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

في الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ اسحاق يعقوبو

في الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ احمد سعيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا

في الهجوم.. محمود قاعود

مقاعد بدلاء البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

احمد صبحي _ عاصم صلاح _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمد هلال _ كريم بامبو _ باسم مرسي _ محمود سيد _ أحمد ياسر

كما جاء تشكيل طلائع كالأتي:

في حراسة المرمي:عمرو رضوان

خط الدفاع: محمد فتح الله وفريد شوقي وخالد سطوحي وأحمد زولا

خط الوسط: كريم طارق واحمد سمير واحمد متعب ومصطفي الخواجة

الهجوم: عربي بدر وبول جوليوس.