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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

النيران تلتهم سيارة ملاكي في الشيخ زايد

حريق سيارة ملاكي
حريق سيارة ملاكي

نشبت  النيران في سيارة ملاكي أمام مسجد الريان بالحي الـ 16 في مدينة  الشيخ زايد،  دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

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إخماد حريق نشب في شقة سكنية بالتبين

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السيطرة على حريق مصنع فيفا للصناعات الغذائية

حريق سيارة ملاكي بالشيخ زايد

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة ،تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي أمام مسجد الريان بالحي الـ16 بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

وبالفحص تبين تفحم سيارة نقل  وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أصابة سائق في انقلاب سيارة بقنا

كما تعرض  سائق للاصابة ، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بكميات كبيرة من البطيخ بالطريق الصحراوي الغربي قنا- نجع حمادي.

كانت البداية بتلقى ، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا إخطارًا بانقلاب سيارة مقطورة محملة بكميات كبيرة من البطيخ، بالطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي- قنا

وقد كشفت تحريات  مدير المباحث الجنائية، نتيجة لاختلال عجلة القيادة بيد السائق انقلبت السيارة مما أدى إلى إصابة السائق السيارة وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

حريق شقة بالتبين

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة التبين، دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التبين، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما قررت  نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل شاب سودانى الجنسية لصديقه طعنا بالسكين أثناء مشاجرة معه بسبب خلافات بينهما في الطالبية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة.

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