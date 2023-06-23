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الجمعة 23 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

المؤامرات ضد الدول العربية هدفها زعزعة استقرار مصر (فيديو)

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري: “إن الكثير من الدول العربية تتعرض لمؤامرة حقيقية هدفها زعزعة المنطقة، مؤكدًا أن الهدف منها هو استهداف مصر”.

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 شددَّ على أن مصر تعتبر قلب العروبة، وأراضيها دائمًا مسكن لجميع المواطنين العرب، منوهًا إلى أن انضمام سوريا لجامعة الدول العربية أمر طال انتظاره، ويجب على جميع أبناء سوريا التكاتف والتوحد من أجل إعمار بلادهم.

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مصطفى بكري يروي شهادته عن سنة حكم الإخوان.. فيديو

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بكري يسخر من مجلة بريطانية رشحت محمد صلاح للرئاسة.. كلام عيال في ابتدائي

 علَّق الإعلامي مصطفى بكري، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم التي ألقاها في قمة الميثاق المالي العالمي الجديد بباريس، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن ملف حقوق الإنسان.

27 ألف مواطن إفريقي فقدوا حياتهم:

  أشار إلى أن هناك أكثر من 27 ألف مواطن إفريقي فقدوا حياتهم بسبب الهجرة غير الشرعية، كما أن مصر لديها نحو 9 ملايين ضيف من جنسيات عدة، وفقًا لما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 أكد بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدَّث عن مؤتمر المناخ الذي أقيم في باريس 2015، ودعم الدول الأوروبية بـ100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ، ولكن الأموال لم تنفق بعد.

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