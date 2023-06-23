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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

حالة الطقس من غدا حتى ثاني أيام عيد الأضحى (شاهد)

درجات الحرارة (أرشيفية)
درجات الحرارة (أرشيفية)

أعلنت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة من السبت 24 يونيو وحتى الخميس 29 يونيو 2023 ثاني أيام عيد الأضحى بمختلف محافظات الجمهورية.

 

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الأرصاد تُعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن حالة الطقس في النهار خلال الأيام المعلن عنها سيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي الليل سيكون طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

 

وأشارت الهيئة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن رتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات.

وفيما يلي توقعات الهيئة العامة للأرصاد:

 

السبت والأحد :

 

شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

من الاثنين 26 يونيو وحتى الخميس 29 يونيو:

 

تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفي سياق آخر ستكون  درجات الحرارة، غدا  السبت على النحو التالي: القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى  28 درجة .

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إن  معظم مصادر الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط وتون محملة بكميات من بخار الماء، وتبدأ نسب الرطوبة في الزيادة، وهي عامل مهم جدا يجعلنا نشعر بأن قيم الحرارة أعلى من القيم التي نعلن عنها في نشراتنا من 2 درجة إلى 3 درجات.

 

بيان هيئة الأرصاد الجوية 

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