إسرائيل تشن حربًا افتراضية ضد حزب الله .. فيديو

أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدًا لواء المدرعات 188 تدريبات، اليوم الجمعة، في الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا عقب نكسة 1967.

وقال قائد مدرعة 188 الكولونيل أو فولوزينسكي: “ نقوم الآن بمحاكاة سيناريوهات الحرب على الجبهة الشمالية، فإننا نجري أيضًا مناورات عسكرية - بما في ذلك هذه التدريبات - من أجل زيادة استعدادنا على الجبهات الأخرى، سواء كان ذلك في غزة أو في الضفة الغربية أو في أي مكان آخر”.

وأضاف فولوزينسكي:"حزب الله يحاول اختبارنا في السنوات الأخيرة، نحن مستعدون، وعندما نريد مهاجمتهم - في وقت يناسبنا - ومن المهم أن يفهموا ذلك، أعتقد أنهم تعلموا ذلك في الماضي أثناء حرب لبنان الثانية (في عام 2006)، وسوف يتعلمونها مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني أوصي بشدة ألا يفعلوا، لأننا نعرف قدراتهم جيدًا ونعرف بالضبط كيفية التعامل معهم، وسيعانون كثيرًا في الحرب القادمة".

توغل داخل إسرائيل

وتأتي المناورة تزامنا مع تصعيد للعنف تشهده الضفة الغربية أسفر عن مقتل نحو عشرين فلسطينيا على الأقل، وحذرت منه الأمم المتحدة من أن الوضع "قد يخرج عن السيطرة" في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت صحيفة تابعة للاحتلال الإسرائيلي إن "مقاتلي جولاني (لواء النخبة) تدربوا الشهر الماضي على أحد السيناريوهات الجديدة التي لم يواجهها الجيش وهو القتال لعدة ساعات ضد قوة حزب الله، في حال توغلت داخل الأراضي"، جاء ذلك في فيديو وتقرير نشرته قناة يورونيوز، اليوم الجمعة.

شاهد الفيديو..