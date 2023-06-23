عاجل
روسيا تُهاجم رئيس بولندا وتصفه بـ "الحُثالة" أعاصير مدمرة تجتاح أمريكا (شاهد) الغواصة المفقودة .. عائلة سمبسون تتنبأ بالحادث والعالم في حالة فزع غزال يشكر رجلا بطريقة غريبة بعدما أنقذه من الشباك .. فيديو الأوقاف تعلن موضوع خطبة عيد الأضحى
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

إسرائيل تشن حربًا افتراضية ضد حزب الله .. فيديو

اشتعلت حرب بين الطرفين
اشتعلت حرب بين الطرفين في 2006

أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدًا لواء المدرعات 188 تدريبات، اليوم الجمعة، في الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا عقب نكسة 1967.

وقال قائد مدرعة 188 الكولونيل أو فولوزينسكي: “ نقوم الآن بمحاكاة سيناريوهات الحرب على الجبهة الشمالية، فإننا نجري أيضًا مناورات عسكرية - بما في ذلك هذه التدريبات - من أجل زيادة استعدادنا على الجبهات الأخرى، سواء كان ذلك في غزة أو في الضفة الغربية أو في أي مكان آخر”.

txt

تطوير قناة السويس أحبط إسرائيل ودفن حلمهم الخبيث.. فيديو

txt

إسرائيل على صفيح ساخن بعد قصف جنين

وأضاف فولوزينسكي:"حزب الله يحاول اختبارنا في السنوات الأخيرة، نحن مستعدون، وعندما نريد مهاجمتهم - في وقت يناسبنا - ومن المهم أن يفهموا ذلك، أعتقد أنهم تعلموا ذلك في الماضي أثناء حرب لبنان الثانية (في عام 2006)، وسوف يتعلمونها مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني أوصي بشدة ألا يفعلوا، لأننا نعرف قدراتهم جيدًا ونعرف بالضبط كيفية التعامل معهم، وسيعانون كثيرًا في الحرب القادمة".

توغل داخل إسرائيل

وتأتي المناورة تزامنا مع تصعيد للعنف تشهده الضفة الغربية أسفر عن مقتل نحو عشرين فلسطينيا على الأقل، وحذرت منه الأمم المتحدة من أن الوضع "قد يخرج عن السيطرة" في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت صحيفة تابعة للاحتلال الإسرائيلي إن "مقاتلي جولاني (لواء النخبة) تدربوا الشهر الماضي على أحد السيناريوهات الجديدة التي لم يواجهها الجيش وهو القتال لعدة ساعات ضد قوة حزب الله، في حال توغلت داخل الأراضي"، جاء ذلك في فيديو وتقرير نشرته قناة يورونيوز، اليوم الجمعة.

شاهد الفيديو..

مواد متعلقة

أول رد من “سرايا القدس” على اغتيال إسرائيل 3 فلسطينيين

محمد بودية.. الشبح الذي أصاب إسرائيل بالرعب وتعاونت أجهزة أوروبية لاغتياله

إسرائيل تعتقل جنودها لدعم القضية الفلسطينية.. القصة الكاملة

مصر تطالب بوقف اعتداءات إسرائيل على قرى فلسطين وتحذر من مخاطر التصعيد

تقرير أممي يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين

إسرائيل تجر المنطقة إلى حرب دموية (فيديو)

إسرائيل تُعلن حقيقة إرسال دبابات "ميركافا" لأوكرانيا
الجريدة الورقية