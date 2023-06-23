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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

رئيس جامعة المنيا يتفقد المستشفى الجامعي

جولة المتابعة
جولة المتابعة

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمستشفى القلب والصدر الجامعي بمدينة المنيا الجديدة، للوقوف علي حسن سير العمل ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

الدكتور عصام فرحات يتفقد مستشفى المنيا الجامعي 

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ورافقه في هذه الزيادرة، الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أبو هشيمة مصطفى المستشار الهندسي للجامعة، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، ودكتور أحمد فتحي مدير المستشفى، ونواب المستشفى.

 

وتابع خلال الجولة انتظام عمل وحدة الأشعة التلفزيونية، واستمع لشرح مفصل عن مكونات الوحدة، كما تفقد القسم الداخلي لجراحات القلب، وعنايات الصدر والإستقبال، ورعاية القلب، والقاعات المخصصة للمحاضرات والندوات العلمية متعددة الأغراض. 

 

وطالب رئيس الجامعة ، إلي وضع تصور عام ورؤية محددة الأهداف، لإحتياجات المستشفيات كأولوية أولي، ومناقشة رفع كفاءة غرف العناية المركزة والعمليات الحالية، والتوسعات المستقبلية بإقامة دور ثالث للمستشفى ومبني جديد للعمليات والعناية، موجهاً إلى زيادة التوسع في الطاقة الاستيعابية بقسم الطوارئ.

 

وذلك اتساقاً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي ، بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين ، والإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها.

 

ووجه رئيس الجامعة، بالتكامل والتنسيق مع الكليات الفنية المتخصصة بالجامعة، لتزويد المستشفى بلوحات فنية تساهم في تحسين مظهرها الجمالي، وترك أثرًا إيجابياً على المترددين عليها.

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