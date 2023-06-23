أمن السعودية يوجه رسالة شديدة اللهجة

كشفت المملكة العربية السعودية، عن رسالة شديدة اللهجة لكل حاج يتسبب في الإخلال بموسم الحج، وتتخذ السعودية عددًا من الإجراءات والالتزام للحجاج حتى يتنهي الحجاج من أداء فريضة الحج على أفضل طريقة.

فريضة الحج وتدبيرات مهمة من أمن السعودية:

"أمن الحج خط أحمر"، رسالة شديدة اللهجة توجه بها أمن الدولة السعودي اليوم الجمعة، لكل من يسيس أو يخل بسير موسم الحج.

أوضح قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج في مكة، أنه يتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن على مستوى واحد، مواطن أو مقيم أو وافدين من الخارج.

فيديو | رسالة أمن الدولة لكل من يسيس أو يخل بالحج:



أمن الحج خط أحمر..

لن نرضى بالوصول إليه, بل قبل الوصول إليه #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/eT94IImhpo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023

أضاف أن جميع الحجاج ضيوف الرحمن ونحن نتعامل معهم ونرفعهم على كفوف الراحة، مشددًا على أنه حال وصول أو توفر أي معلومات عمن يريد الإخلال بالحج، سيكون هناك تحرك مهم، متابعًا: "ثقوا تمامًا أن القطاعات في رئاسة في أمن الدولة له بالمرصاد، أمن الحج خط أحمر".

موسم الحج

شهد الموسم الأول بالمدينة المنورة (استقبال الحجيج قبل أداء المناسك)، حالة وفاة واحدة لسيدة مصرية مسنة بمجرد نزولها أرض المطار وتم دفنها بالبقيع بالمدينة المنورة بعد موافقة نجلها الذي كان مرافقًا لها.

هذا وتستقبل المدينة المنورة غدًا السبت، آخر أفواج الحجيج القادمين إليها وذلك ضمن الموسم الأول لاستقبال حجاج السياحة بها، فيما تبدأ استقبال الحجيج عقب أداء المناسك اعتبارًا من يوم 2 يوليو المقبل بعد انتهاء مناسك الحج بمكة المكرمة.

بحلول يوم 8 من ذي الحجة سيكون جميع الحجاج الموجودين في المدينة المنورة انتقلوا إلى مكة استعدادًا لأداء الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة، كما أن الموسم الجديد بالمدينة سوف يبدأ اعتبارًا من 2 يوليو وينتهي يوم 16 من الشهر، مع مغادرة آخر أفواج الحجاج المصريين وسيتم إقامة عيادتين طبيتين استعدادًا لأي حالات مرضية.

يشار أن إجمالي عدد الفنادق الذي تستقبل الحجاج المصريين بالمدينة المنورة عددها 67 فندقًا 32 بالجهة الشمالية 27 بالغربية ثمانية فنادق بالجنوبية، وأنه لا توجد حالة تابعة للحج السياحي بالمستشفيات وجميع الحالات البسيطة التي تعافت وجارٍ المتابعة؛ للوقوف على سفر جميع الحجاج من المدينة إلى مكة لأداء المناسك دون تخلف أحد منهم.