عاجل
روسيا تُهاجم رئيس بولندا وتصفه بـ "الحُثالة" أعاصير مدمرة تجتاح أمريكا (شاهد) الغواصة المفقودة .. عائلة سمبسون تتنبأ بالحادث والعالم في حالة فزع غزال يشكر رجلا بطريقة غريبة بعدما أنقذه من الشباك .. فيديو الأوقاف تعلن موضوع خطبة عيد الأضحى
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

شاب تركي ينقذ طفلًا من الاختناق (فيديو)

صورة من مقطع الفيديو
صورة من مقطع الفيديو المتداول

تعرض طفل للاختناق بعدما ابتلع شيء استقر في حلقه، بينما كان يسير مع والدته وشقيقته في الشارع في تركيا، وفي اللحظة الأخيرة تدخل شاب لينقذه من الموت المحقق.

 تداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه الطفل وهو يمشي بجوار والدته وشقيقته، ولكنه يتوقف أمام متجر بعدما فقد القدرة على التنفس بسبب شيء ما توقف في حنجرته.

 بعدما لاحظ الشاب الذي يعمل في المتجر، الأم وهي تستغيث، تدخل بشكل سريع وحمل الطفل واستمر في الضغط على معدته موجهًّا وجهه لأسفل، وتوقف المارة للاطمئنان على الطفل، وبعد دقيقه يلفظ الطفل ما في حنجرته.

أعربت الأم عن امتنانها للشاب الذي أنقذ طفلها، وكذلك المارة الذين شاهدوا الموقف البطولي من الشاب.

 

 

 

مواد متعلقة

عدد وأسماء المصابين في سقوط لعبة ملاهي بالقليوبية

غلق كلي لنفق الوحاتا لرفع كمر كوبري الأتوبيس الترددي الذكي

تركيا تدين اعتداء مستوطنين على القرآن الكريم

لاحت لهم أنوار مكة فبكوا شوقًا للقاء الرسول.. فيديو

سويلم يتفقد حالة الري بترعة بورسعيد ومناسيب محطة مياه الشرب

نقيب المحامين يقر قواعد وضوابط لضمان الحفاظ على أموال النقابة

فتاة الفستان الأزرق والسوداني آخر ضحايا السوشيال ميديا.. كاميرا تُدمر حياة

مقلب يدمر حياة سوداني.. زوجته طلبت الطلاق وعائلته قاطعته (فيديو)
الجريدة الورقية