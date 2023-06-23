شاب تركي ينقذ طفلًا من الاختناق (فيديو)

تعرض طفل للاختناق بعدما ابتلع شيء استقر في حلقه، بينما كان يسير مع والدته وشقيقته في الشارع في تركيا، وفي اللحظة الأخيرة تدخل شاب لينقذه من الموت المحقق.

تداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه الطفل وهو يمشي بجوار والدته وشقيقته، ولكنه يتوقف أمام متجر بعدما فقد القدرة على التنفس بسبب شيء ما توقف في حنجرته.

بعدما لاحظ الشاب الذي يعمل في المتجر، الأم وهي تستغيث، تدخل بشكل سريع وحمل الطفل واستمر في الضغط على معدته موجهًّا وجهه لأسفل، وتوقف المارة للاطمئنان على الطفل، وبعد دقيقه يلفظ الطفل ما في حنجرته.

أعربت الأم عن امتنانها للشاب الذي أنقذ طفلها، وكذلك المارة الذين شاهدوا الموقف البطولي من الشاب.