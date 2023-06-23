شهادة "TSM" بدون ملاحظات لمحطتى رفع صرف صحى بسوهاج

حصلت محطة رفع المراغة الرئيسية التى تبلغ طاقتها التصميمية 21 الف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها، ومحطة رفع رقم ١ التى تبلغ طاقتها التصميمية 7 الاف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها بمركز المراغة على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" بدون ملاحظات، والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الصرف الصحى.

شهادة "TSM" تتاكد من تطبيق جميع مراحل معالجة مياه الصرف الصحى

صرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أن الحصول على الشهادة العالمية “TSM” يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.





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وأشار المهندس حسام الدين طه، مدير الادارة الفنية المستدامة، أن هناك 12 محطة مياه شرب حصلت على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 364 الف متر مكعب يوم بنسبة 68 % من المياه السطحية، كما حصلت 7 محطات صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 163 الف متر مكعب لكل يوم تمثل 72 % من اجمالى مياه الصرف الصحى، وهناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.

ووجه رئيس مياه سوهاج، الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور احمد معوض نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكذلك القائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتاهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.