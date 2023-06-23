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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

مد خط مياه بطول 2 كيلومتر لخدمة قرى العدوة بالمنيا

مد خطوط مياه الشرب
مد خطوط مياه الشرب

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على عدم التقاعس أو التهاون بأى شكل من الأشكال فيما يخص الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، في أي قطاع من القطاعات، وخاصة القطاعات الخدمية، والتي تكون ذات الصلة المباشرة بمصالح المواطنين ومتطلباتهم اليومية.

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وفى إستجابة سريعة، قامت شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنيا، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، بمد خط تدعيم 8 بوصة بطول 2 كيلو متر تقريبا، لتدعيم قرى المركز، وذلك تلبية لمطالب أهالى قريتى سلاقوس وصفانية، بالإضافة إلى إزالة أسباب شكوى ضعف المياه المتكررة، من أهالى تلك القرى.

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