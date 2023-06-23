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الجمعة 23 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

باسم مرسي وكريم بامبو على مقاعد بدلاء البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

فريق البنك الأهلي
فريق البنك الأهلي

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش اليوم " الجمعة  ضمن مباريات دور ال١٦ لمسابقة كأس مصر 

وجاء التشكيل علي النحو التالي 

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل 

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ اسحاق يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ احمد سعيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا 

خط الهجوم.. محمود قاعود 

مقاعد بدلاء البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

احمد صبحي _ عاصم صلاح _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمد هلال _ كريم بامبو _ باسم مرسي _ محمود سيد _ أحمد ياسر

على الجانب الأخر يدخل طلائع الجيش المباراة بالتشكيل الأتي: 

حراسة المرمي:عمرو رضوان 

الدفاع: محمد فتح الله وفريد شوقي وخالد سطوحي وأحمد زولا 

الوسط: كريم طارق واحمد سمير واحمد متعب ومصطفي الخواجة 

الهجوم: عربي بدر وبول جوليوس.

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