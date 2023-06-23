باسم مرسي وكريم بامبو على مقاعد بدلاء البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش اليوم " الجمعة ضمن مباريات دور ال١٦ لمسابقة كأس مصر

وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ اسحاق يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ احمد سعيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا

خط الهجوم.. محمود قاعود

مقاعد بدلاء البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

احمد صبحي _ عاصم صلاح _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمد هلال _ كريم بامبو _ باسم مرسي _ محمود سيد _ أحمد ياسر

على الجانب الأخر يدخل طلائع الجيش المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمي:عمرو رضوان

الدفاع: محمد فتح الله وفريد شوقي وخالد سطوحي وأحمد زولا

الوسط: كريم طارق واحمد سمير واحمد متعب ومصطفي الخواجة

الهجوم: عربي بدر وبول جوليوس.