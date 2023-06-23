أعلن عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره البنك الأهلى، فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى بمواجهة مثيرة فى ثمن نهائى كأس مصر.

اقرأ أيضًا..

تشكيل طلائع الجيش الرسمي أمام البنك الأهلي في كأس مصر

في حراسة المرمي:عمرو رضوان

في خط الدفاع: محمد فتح الله وفريد شوقي وخالد سطوحي وأحمد زولا

في خط الوسط: كريم طارق واحمد سمير واحمد متعب ومصطفي الخواجة

في الهجوم: عربي بدر وبول جوليوس.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لدور الـ16 من كأس مصر بعدما تخطى فريق الشرقية فى دور الـ32 بثلاثية نظيفية، فيما صعد البنك الأهلى لهذا الدور بعد الفوز على مركز شبان قنا بثلاثية مقابل هدفين.

وتنطلق أحداث مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبدء أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

كما تنقل أحداث مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات البطولة.

حكم مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش

يديرمباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش الحكم صبحي العمراوي ويعاونه كل من عمر فتحي وخالد السيد، وأسامة إسماعيل حكمًا رابعًا، ومحمد الشناوي حكمًا للفيديو ويعاونه أحمد لطفي.

قائمة البنك الأهلى

كان بابا فاسيليو المدير الفني للبنك الأهلى كشف عن قائمة فريقه والتي سيخوض به مباراته أمام طلائع الجيش في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والتي ضمت كلًا من :

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل، أحمد صبحي .

خط الدفاع .. أحمد ياسين، سعيدو سيمبوري، محمود الجزار ، محمد بسيوني ، عاصم صلاح ، إسحاقو يعقوبو ، أسامة إبراهيم .

خط الوسط ..محمد فتحي، محمود سيد، محمد هلال، حمدي علاء، أحمد ياسر، أحمد سعيد، موسى دياوارا، إسلام جابر.

خط الهجوم .. محمود قاعود، باسم مرسي، كريم بامبو .

ومن المقرر أن يواجه القائز من مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش نظيره فريق بيراميدز في دور ربع نهائي البطولة.

جدير بالذكر أن بيراميدزحقق فوزًا قاتلاً على نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ستاد الإسكندرية، في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز في مرمى الاتحاد السكندري التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 90+5.