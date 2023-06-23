طالبة روب النقود حديث السوشيال ميديا (شاهد)

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المصريين، إلا أنه خرج علينا أب من محافظة سوهاج بصعيد مصر، أثناء احتفاله مع ابنته بتخرجها من كلية الآداب جامعة سوهاج، ولكن بطريقة أثارت الجدل، إذ أنه صنع لها روب من فلوس نقدية عبارة عن فئة المائتي جنيه موصولة كلٍ بأخرى حتى أصبح على شكل روب، بالإضافة إلى عقد قبعة بنفس الشكل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطالبة مرتدية روب التخرج الممتلئ بالنقود.

وأظهر الفيديو والد الفتاة يغطي ابنته بفئات نقدية من العملة المصرية، تكريمًا لحصولها على ليسانس الآداب الأمر الذي أثار جدلًا وغضبًا واسعًا على مواقع التواصل.

وتباينت تعليقات متابعي تويتر ما بين مؤيد ورافض لما حدث بعد تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، إذ قال أحد المؤيدين إنه الأب فرحان لتخرج ابنته ومن حقه يفرح بطريقته.

وانتقد العديد رواد مواقع التواصل طريقة احتفال الوالد بتخرج ابنته، معتبرين أن الفيديو مستفز ومحاولة "لركوب الترند" في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها معظم الشعب المصري.

واحتفلت الطالبة مع أصدقاء دفعتها بتخرجها بإحدى قاعات الأفراح الخاصة بمدينة سوهاج، وظهرت الطالبة وهي ترقص فرحا بتخرجها ومعها سيدة ترتدى ملابس سوداء يبدو أنها والدتها، وظهر أيضا الأب يرقص مع ابنته وهو يضع على رأسها تاجا، ويلبسها روبا من النقود وسط ابتهاج ورقص ابنته.

وحملت الابنة بوكيه ورد وعليها تاج وروب النقود، وصعدت إلى منصة بالقاعة لمصافحة أساتذة من الكلية كانوا حاضرين الحفل لتكريم الطلاب.

السوشيال ميديا سلاح ذو حدين

لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت اليوم سلاحاً ذا حدّين، خصوصا أن هناك من يسيء استخدامها بما يسبب ضرراً كبيراً.

وكان من أكثر الفيديوهات التي أحدثت جدلا عبر وسائل التواصل المختلفة صاحبة الفستان الأزرق ياسمين التي كانت ترقص في فرح صديقتها .

يشار إلى أن الشابة ياسمين وهي طالبة عزباء في كلية الآداب جامعة المنصورة، كانت اشتهرت بعدما انتشر لها مقطع فيديو ترقص بإحدى الحفلات العائلية، ما أثار جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المصرية.

https://twitter.com/i/status/1671994444243935234