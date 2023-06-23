عدد وأسماء المصابين في سقوط لعبة ملاهي بالقليوبية

شهدت شبين القناطر بالقليوبية، حادث سقوط إحدى ألعاب الملاهي، وأسفر عن الحادث إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال، نقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين هم: أحلام أحمد عبدالرحمن 14 سنة، كفر شبين اشتباه كسر بالذراع اليسرى، وحبيبة محمد البجوتي 13 سنة كفر شبين كدمات بالظهر، وفاطمة الزهراء محمود 11سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وحنين وحيد ربيع 16 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وليلى أحمد حسين 17 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وتم نقلهم جميعًا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت تلقت مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بسقوط لعبة ملاهٍ وإصابة 5 أطفال.

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شبين القناطر إلى مكان الحادث.

يذكر أن التحقيقات كشفت أيضًا أن مدينة الملاهي كان صدر بحقها مسبقًا قرار بالغلق، وتحرر محضر بالواقعة، كما تولت الجهات المختصة التحقيق.