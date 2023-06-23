عاجل
أمن السعودية يوجه رسالة شديدة اللهجة السعودية تمنع دبلوماسيين إسرائيليين من المشاركة في حدث بفرنسا مسنة مصرية تلقى وجه ربها فور وصولها المطار لأداء الحج
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عدد وأسماء المصابين في سقوط لعبة ملاهي بالقليوبية

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

شهدت شبين القناطر بالقليوبية، حادث سقوط إحدى ألعاب الملاهي، وأسفر عن الحادث إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال، نقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين هم: أحلام أحمد عبدالرحمن 14 سنة، كفر شبين اشتباه كسر بالذراع اليسرى، وحبيبة محمد البجوتي 13 سنة كفر شبين كدمات بالظهر، وفاطمة الزهراء محمود 11سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وحنين وحيد ربيع 16 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وليلى أحمد حسين 17 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وتم نقلهم جميعًا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

 كانت تلقت مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بسقوط لعبة ملاهٍ وإصابة 5 أطفال.

 

 انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شبين القناطر إلى مكان الحادث.

 

يذكر أن التحقيقات كشفت أيضًا أن مدينة الملاهي كان صدر بحقها مسبقًا قرار بالغلق، وتحرر محضر بالواقعة، كما تولت الجهات المختصة التحقيق.

مواد متعلقة

غلق كلي لنفق الوحاتا لرفع كمر كوبري الأتوبيس الترددي الذكي

تركيا تدين اعتداء مستوطنين على القرآن الكريم

لاحت لهم أنوار مكة فبكوا شوقًا للقاء الرسول.. فيديو

سويلم يتفقد حالة الري بترعة بورسعيد ومناسيب محطة مياه الشرب

نقيب المحامين يقر قواعد وضوابط لضمان الحفاظ على أموال النقابة

فتاة الفستان الأزرق والسوداني آخر ضحايا السوشيال ميديا.. كاميرا تُدمر حياة

مقلب يدمر حياة سوداني.. زوجته طلبت الطلاق وعائلته قاطعته (فيديو)

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

الجريدة الورقية