" الوفد " ترصد استعدادات أسواق الماشية والمجازر لعيد الأضحى بالإسكندرية

ايام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وتجرى التجهيزات خلال تلك الأيام فى كافة أسواق ومواقع بيع وتجارة "خروف العيد" وأضحية العيد بمختلف أنواعها وأشكالها بدءً من الخراف وحتى العجول والأبقار والجمال، ويتوافد الأهالى على مدار تلك الأيام على الأسواق للحصول على أفضل ذبيحة للأضحية فى العيد بها بأفضل الأسعار والنظافة والاهتمام من المربين للخراف والماشية المختلفة، وهو الحدث الرسمى الذى ينطلق فى عيد الأضحى المبارك بـ"ذبح أضحية العيد".

كان قد افترش العديد من تجار المواشي الأراضي للخراف والعجول والبقر، منتظرين الزبائن الذين غابوا نسبيًا من المشهد على غير المعتاد في كل العام، والذي تم ترجيح ذلك؛ لزيادة أسعار المواشي بسبب زيادة أسعار الأعلاف.

رصدت " الوفد " تجهيزات اسواق بيع الماشية ومجازر العيد لتامين اللحوم للمواطنين

" سوق العامرية "

شهدت أسعار الأضاحى لعيد الأضحى المبارك 2023، في سوق العامرية بالإسكندرية، ارتفاعًا كبيرًا، مما تسبب في ضعف الإقبال على الشراء من جانب الأهالى، وبلغ سعر القائم 110 جنيهات للكيلو للعجول الجاموس والبقر 140 جنيهًا وتصل إلى 145 جنيهًا

اكد عمرو السيد تاجر مواشى أن الذبيحة التي تزن من 350 كيلو حتى 500 كيلو يكون سعرها أقل من الذبائح المرغوبة من الزبائن لتكون مناسبة لظروفهم الاقتصادية. وسجل سعر الكيلو 145 إلى 147 جنيهًا للذبائح صاحبة الأوزان المتوسطة أما الأوزان العالية فيصل سعر الكيلو إلى 140 جنيهًا بالنسبة للأبقار أما الجاموس فيبدأ من 100 جنيه للأوزان الثقيلة و110 جنيهات للأوزان المتوسطة. وأوضح أنه كلما ارتفع الوزن قل السعر وبالعكس عندما يقل الوزن يصبح الوزن القليل مرغوبًا ويكون السعر أعلى.

كشف سعد محمد تاجر مواشى سبب عزوف بعض المواطنين عن شراء المواشى هو ارتفاع الاسعار وربط ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع اسعار الأعلاف، التي شهدت ارتفاعات كبيرة، خلال الفترة الماضية، مشير إلى أن سعر الأضحية (القنية) أي التي يتم تربيتها في المنزل، يكون مرتفعا، مقارنة بالأضحية العلف في مزارع التسمين خاصة أن طعم اللحم يكون أفضل، موضحين أن الماشية التي تتغذى على علف المكمورة (السلاج)، يسجل سعر الكيلو قائم 140 جنيهًا، كونها الأقل في الطعم والجودة.،فضلًا عن أن لون اللحم قائم بخلاف الماشية التي تتغذى على الفول الصويا والأعلاف والعلائق، يكون طعم اللحم لذيذًا واللون أحمر ورديًّا، وتسجل ارتفاعًا في السعر يصل إلى 10 جنيهات في الكيلو قائم، كما أن الماشية السائبة (المطلوقة)، تكون أفضل في الطعم وأغلى في السعر من «المربوطة» كونها محملة بالدهون وسجل سعر الكيلو 147 و150 جنيهًا قائم.

وأكد أن تراجع الإقبال على الشراء نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف والظروف الاقتصادية التي يعانى منها الجميع، فضلا عن أن البعض يعزف عن شراء الضأن والماعز نظراً لكونه لا يستطيع الحصول على 10 كيلو لحم صافى بعد الذبح وتوزيع حق الله في الأضحية، وبالتالي يضطرون إلى الاشتراك في «الأبقار والجاموس».

قال " سعيد عوض تاجر مواشى بسوق العامرية، أن سوق العامرية أشهر أسواق المواشى بالمحافظة ويقصدونه التجار والأهالى كل عام لشراء الأضاحى، لجودة انواع المواشى المعروضة فى السوق بأعداد كبيرة. أن هناك حركة فى البيع هذا العام هذه الأيام لاختيار الأضاحى الجيدة قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، ويجتمع جميع التجار منذ الساعة الثالثة فجراً ويقف المنادى على أبواب السوق يعرض عليك أفضل الأسعار وأجود أنواع الخراف ويتصدر الخروف البرقى حركة البيع فى السوق، نظرا لتميز طعم وجودة وتكون لحمته لونها احمر وقليلة الدهون.

وأوضح أن الأضاحى من الخراف انواعها مختلفة منها البرقى والرحمانى والفلاحى والهلبى والمرعس واجودهم البرقى، وتكون اللية صغيرة وظهره مليان ومفيش أى مرض أو إصابات فى الأرجل وتكون الأوزان من 60 إلى 80 كيلو أما البرقى فتكون من 40 إلى 60 من كيلو لأن كلما كانت الأوزان صغيرة خالية من الدهن.

وأشار أن المواطنين يقبلون على شراء الخراف الجبلية التى تربت على البيئة الصحراوية بسبب جودة لحمها أكثر من الخراف البلدية التى توجد به نسبة كبيرة من الدهون ومنها الخراف البرقى، الذى يتربى فى منطقة برانى وصحراء الإسكندرية.

" سوق كرموز "

قال رجب ضيف ، أحد التجار في سوق كرموز وسط الإسكندرية، إن جميع التجار في هذا الشارع يرثون هذه المهنة أبًا عن جد، مضيفًا أنّ سعر المواشي يختلف حسب نوعها، فمثلًا سعر كيلو الكبش يكون من 90 إلى 95 جنيها، ويصل سعر كيلو الخروف الذكر لـ100 جنيه، والفلاحي من 90 إلى 100 جنيه، والخروف الصحراوي يتراوح بين 100 إلى 110 جنيهات، وفارق السعر يكون بحسب شكله وحجمه، وسنه ومراعاته، والفترة التي قضاها.

اضاف ان هناك البعض يفصل العزب عن العجول، والبعض العكس، وسعر كيلو العزب يكون بـ70 أو 75 حنيها، وتختلف حسب حجمها وسنها ووزنها، وأيضًا العلف يختلف حسب كل نوع من المواشي.ولفت إلى أن أسعار العام الماضي كانت تتراوح بين 55 و65 جنيها للكيلو الواحد، لكن هذا العام تراوحت من 75 إلى 85 جنيها، تقريبًا زادت الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30%، معتبرًا هذه الزيادة بالنسبة للمستهلك والبائع صعبة، ويرجح بسبب هذه الزيادة إلى زيادة أسعار العلف، وزيادة أسعار الخدمات، بجانب أيضًا زيادة نسبة العمالة، فكل من الخرفان أو البقر أو جاموس، له نسبة عمالة على سعره، فالعامل أجره زاد عن العام الماضي.

وتابع تاجر المواشي بأن نسبة التوافد على الشراء قلت من 45 لـ55% عن العام الماضي وذلك للظروف الاقتصادية، متمنيًا أن تحسين الأحوال في الأيام المقبلة.

" استعدادات المجازر لتامين اللحوم للمواطنين "

تواصل مجازر الاسكندرية جهودها على قدم وساق لتامين اللحوم للمواطنين قبل طرحها بالاسواق استعدادا لعيد الاضحى المبارك، حيث تواصل المجازر بالمحافظة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال المواطنين لذبح أضحيتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك،

" الطب البيطرى "

وقالت الدكتورة صباح جارح، مدير مديرية الطب البيطرى في الإسكندرية، إن المحافظة تضم 3 مجازر حكومية هي مجزر أبوقير (منطقة أبوقير)، ويخدم حى المنتزة أول وحى منتزة ثان، ومجزر كلية الزراعة في (أبيس) ويخدم مناطق حى شرق وحى وسط وحى الجمرك، والمجزر الآلى بالعامرية، ويخدم مناطق برج العرب والعامرية والعجمى، مشيرة إلى أن المجزر الآلى بالعامرية ومجزر أبوقير (مجزران حكوميان) يتم العمل بهما لذبح الأضاحى والكشف عليها مجانًا للمواطنين لمنع الذبح خارج المجازر والحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى لمحافظة الإسكندرية.

أوضحت أن المجازر تعمل بطاقة استيعابية تقدر بـ30 ألف ذبيحة شهريًا من مختلف أنواع الذبائح، مشيرة إلى أنه يتم تكثيف أعمال التفتيش والرقابة على جميع المنافذ الثابتة والمتحركة التي تقوم ببيع وعرض اللحوم، فضلًا عن إيقاف الإجازات لجميع أطباء الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر حتى نهاية أيام عيد الأضحى، ووضع خطة نوبتجية أيام العيد، وقفة وأول وثانى وثالث ورابع أيام العيد، بالإضافة إلى تشكيل لجان تفتيش على المجازر والمنشآت والمحلات، وكذا فحص شكاوى المواطنين بالاشتراك مع مباحث التموين والجهات الرقابية الأخرى.

ولفتت إلى أن محافظة الإسكندرية تضم إلى جانب المجازر الثلاثة للمواشى 8 مجازر للدواجن يمكنها استيعاب 83300 طائر يوميًا، و561 مزرعة للدواجن تُنتج نحو 11 مليون طائر تسمين سنويًا، ونحو 266 مليون بيضة في العام، و188 مزرعة حيوانات، كما يوجد في الإسكندرية 3 أنواع من مزارع الحيوانات: النوع الأول مزارع تشتمل على أكثر من 2000 رأس ماشية وعددها 4 مزارع، وتنتج 30 لتر لبن لكل رأس يوميًا، والثانى مزارع تستوعب أقل من 500 رأس ماشية، وعددها 75 مزرعة، وتنتج من 10- 15 لتر لبن لكل رأس يوميًا، والثالث من مزارع الحيوانات يشتمل على أقل من 200 رأس، وينتج من 10- 15 لتر لبن لكل رأس يوميًا.

وقال الدكتور طارق يوسف منصور، مدير عام المجازر والصحة العامة بالمديرية، إنه تم تنفيذ خطة تطوير المجازر وتحويلها من مجازر يدوية لمجازر آلية، مشيرًا إلى أنه تم تطوير العمل بمجزر العامرية ليصبح المجزر الآلى بالعامرية، حيث تم تركيب ٢ برميل للذبح الآلى و٢ خط ذبيح سعة الخط الواحد ٢٠ ذبيحة بالساعة، بإجمالى ٣٢٠ ذبيحة في الوردية الواحدة، مشيرًا إلى أن التطوير شمل أيضًا خطوط التعليق للذبائح وسلخها وتجويفها وغسلها قبل ختمها وتحميلها في نهاية الخط، وهذا التطوير ساهم في سرعة إنجاز العمل دون تعرض اللحوم لأى تلوث محتمل.

وأوضح «منصور» أن التطوير شمل أيضًا تطوير منظومة الصرف الخاص بمجزر العامرية وإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الناتجة في نهاية اليوم، وهى محطة معالجة بيولوجية ويمكن استخدام المياه المعالجة كيميائيًا وبيولوجيًا في رى المزروعات، وجارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من عملية إنشاء عنبر ذبح لحوم الخنزير أيضًا، والمتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجارى 2023، وبلغت التكلفة الإجمالية لعملية تطوير المجزر الآلى ٢٨ مليون جنيه، كما أنه يجرى حاليًا تطوير شامل لمنشآت ومعدات ومحطة الصرف في مجزر أبوقير، وجارٍ تشغيل ٢ برميل خاص بالذبح الآلى بالمجزر، بتكلفة بلغت ٤ ملايين جنيه.

قال الدكتور رضا محمود مدير مجزر عبد القادر الآلى فى الإسكندرية أن المجزر يستعد لعيد الأضحى المبارك من خلال الصيانة والاطمئنان على توفير كافة متطلبات عمليات الذبح بعد الكشف على جميع المواشى قبل دخولها المجزر وذبح السليم فقط منها بعد إجراء الكشف الطبى، من خلال لجنة الطب البيطرى على الرأس والأمعاء والكرشة والقلب والزور والعينين والأسنان واللسان، والشكل الظاهرى بشكل عام.

وأضاف ان المجزر الآلى عبد القادر يستوعب إعداد كبيرة من المواشى يوجد به خطين كل خط يتم ذبح 20 ذبيحة فى الساعة بإجمالى الخطين 40 ذبيحة فى الساعة بإجمالى 2000 رأس ماشية من العجول والأغنام والماعز، وبعد الانتهاء من الذبح يتم الكشف مرة اخرى على اجزاء الذبيحة ويتم ختمها لاعتمادها.،أوضح أن الأختام المستخدمة بالمجزر منها ختم جاموس كبير وصغير وختم بقرى كبير وصغير وختم اغنام وختم للماعز، ويتم تغير تاريخ الختم يوميا، وهناك علامة سرية تتغير يوميا، ويكون الختم محفور عليه اسم محافظة الإسكندرية واسم المجزر والعلامة السرية ويوم الذبح، وتقوم لجنة من التفتيش بالطب البيطرى على الأسواق، حتى لا يتم تزوير الأختام من قبل الجزارين.

وأشار الدكتور رضا محمود، إلى أن المجزر يستقبل جميع المواطنين فى العيد للذبح بالمجان وواضح أن المجزر يتم تنظيفه وتعقيمه بصفة دورية مستمرة والتخلص من النفايات والمخلفات، أن الأطباء بالمجزر يقدمون كل التسهيلات للمترددين على المجازر من المواطنين الراغبين فى ذبح مواشيهم والكشف عليها قبل الذبح، وأثناء السلخ وبعده بصفة مستمرة.