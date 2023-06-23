رئيس مدينة سفاجا يفتتح مسجد عمار بن ياسر

افتتح اللواء ياسر شعبان رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا يرافقه الشيخ بدري بغدادي مدير أوقاف سفاجا والشيخ محمد أبو القاسم مفتش مساجد سفاجا ومحمود مرزوقي مساعد رئيس مدينة سفاجا ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمدينة أعمال تطوير ورفع كفاءة «مسجد عمار بن ياسر» بعد إحلاله وتجديده بمنطقة سفاجا البلد وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام، وذلك بحضور عدد كبير من أهالى مدينة سفاجا ومدير أوقاف سفاجا.

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وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان "فضل يوم عرفة وسنة الأضحية" أن العشر الأوائل من ذي الحجة زاخرة بالنفحات الربانية والعطايا الإلهية والأيام الفاضلة ومن أعظمها يوم عرفة الذي أكمل الله (عز وجل) فيه النعمة وأتم الدين. ويوم عرفة هو اليوم المشهود ويوم الحج الأكبر

كما أنه موسم الذكر وموطن إجابة الدعاء.

مسجد عمار بن ياسر