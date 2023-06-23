«الطيران» تشارك فى مؤتمر الاتحاد الدولى للنقل الجوى بعنوان «التركيز على إفريقيا»

شاركت وزارة الطيران المدنى ممثلة فى سلطة الطيران المدنى فى مؤتمر الاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا) تحت عنوان التركيز على إفريقيا والذى انعقد بأديس أبابا على مدار يومى 20 و21 يونيو الجارى بحضور المدير العام للاتحاد الدولى للنقل الجوى والمدير الإقليمى للشرق الأوسط وإفريقيا ورئيسة مفوضية الطيران المدنى الإفريقى والعديد من رؤساء شركات الطيران الإفريقى ومصنعى الوقود العالمية وممثلى البنوك وشركات السياحة الإفريقية.

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جاء ذلك فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نحو تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية وضرورة التواجد المصرى فى كل المؤتمرات والفعاليات الهامة التى من شأنها تدعيم صناعة النقل الجوى فى القاره السمراء.

وركزت جلسات المؤتمر على مناقشة عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها؛ التركيز على إفريقيا وتحسين السلامة التشغيلية وتفعيل برنامج تعاونى يعتمد على توافر البيانات اللازمة والداعمة لتقليل حوادث الطيران والحفاظ على السلامة الجوية، وتسهيل عمليات نمو البنية التحتية للطيران والتى تتسم بالكفاءة والأمان والفعالية لمعيار التكلفة.

كما تم مناقشة سبل تعزيز تحرير الوصول إلى الأسواق الأفريقية من خلال سوق النقل الجوى الأفريقى الموحد، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ خدمات مالية آمنة وفعالة واعتماد معايير التجزئة الحديثة بما يسهم فى مساعدة صناعة النقل الجوى الإفريقية على تحقيق صافى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 والمتفق عليه من قبل الصناعة ومنظمات الطيران المدنى الدولية والأمم المتحدة

‎وتعزيز المسارات المهنية فى مجال الطيران ويكفل تنوع الكفاءات والمهارات العاملة لتلبية المتطلبات المستقبلية لصناعة النقل الجوى

ومثًّل وزارة الطيران فى هذا المؤتمر الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدنى الذى اكد خلال كلمته التى القاها خلال فاعليات المؤتمر على حرص وزارة الطيران المدنى المصرى بتوطيد أواصر التعاون والتنسيق الدائمة مع الأشقاء الأفارقة من أجل تحقيق المنفعه العامة المشتركه والتكامل بين جميع بلدان القارة الإفريقية، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بتحسين البنية التحتية للمطارات الإفريقية والمجال الجوى الإفريقى وتطوير المعدات الأرضية وغيرها من العوامل المناسبة التى تساهم فى تهيئة وتأهيل المطارات الإفريقية وذلك قبل طرح آليات تنفيذ فكرة السماوات المفتوحة.