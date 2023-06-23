"صحة المنيا" تقدم خدمات طبية لـ211 ألف حالة بالعيادات الخارجية

أعلن أسامة القاضي محافظ المنيا، عن ما قدمته مديرية الصحة بالمحافظة من خدمات صحية، مشددًا على أن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لـ 211 ألف حالة، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة، والعيادات الخارجية والمتنقلة والتي نظمتها المديرية.

وشملت القوافل الطبية بالمنيا نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتوفير خدمة طبية لائقة مجانية، للفئات الأولى بالرعاية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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وفى تقرير صادر عن مديرية الصحة، أشار أن إدارة الطب العلاجي قدمت خدمات طبية وعلاجية لــ211 ألف حالة، منها، 160 ألف بالعيادات الخارجية، و51 ألف بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات، ورصد التقرير إجراء 8266 عملية جراحية و468 حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ 1011 مريض بإجمالي 11833 جلسة غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي لـ 2000 مريض بإجمالي 7830 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ18821 حالة، وأشعة تلفزيونية لــ 4133 حالة وأشعة مقطعية لـ1587 حالة، وعمل 39439 تحليل، ورسم قلب لـ 3768 حالة و حالتى مناظير و24 دوبلر، و248 ايكو، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ 51652 حالة ، وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 705 مريض، وحضانات لـ 630 طفل.