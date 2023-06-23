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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تركيا تدين اعتداء مستوطنين على القرآن الكريم

الخارجية التركية
الخارجية التركية

أدانت تركيا، الاعتداء الذي قام به مجموعة مستوطنين على القرآن الكريم، اليوم الجمعة، بعد اقتحامهم مسجدا في بلدة عوريف جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

 

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان رسمي: ندين بشدة الاعتداء الذي قام به مجموعة من المستوطنين على القرآن الكريم، وننتظر تقديم مرتكبي جريمة الكراهية هذه إلى العدالة في أقرب وقت.

 

وأعربت عن غضبها،بسبب الهجمات التي شنها المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدة على ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها في منع مثل هذه الاعتداءات.

 

يذكر أن مستوطنان قد أقدما على تدنيس القرآن الكريم في انتهاك جديد ضد المقدسات الإسلامية، حيث قاما برمي نسخ من القرآن أمام مدخل مسجد في بلدة عوريف جنوب نابلس.

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