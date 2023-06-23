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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أحمد عوض صاحب برونزية السباحة: المنافسات صعبة ببطولة العالم وأسعى لتحقيق الذهب

أحمد عوض صاحب برونزية
أحمد عوض صاحب برونزية سباق 100 م مونو للسباحة بالزعانف

أكد أحمد عوض صاحب برونزية سباق 100 م مونو للسباحة بالزعانف أن المنافسات في بطولة العالم للناشئين المقامة في مصرصعبة مع دول العالم موضحًا أن هذه هي المشاركة الأولى بالنسبة له في بطولة العالم.

وتوج أحمد محمد عوض بالميدالية البرونزية بزمن 36.89 ثانية في سباق 100 م مونو الأربعاء.

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انطلاق منافسات اليوم الثالث من بطولة العالم للسباحة بالزعانف بالقاهرة

وقال عوض في تصريحات له عقب التتويج : حقت رقم مميز في التصفيات ، وفي السباق النهائي استطعت كسر رقمي الذي حققته في التصفيات وفزت بالميدالية البرونزية ، شعور رائع بالفخر خاصة في ظل صعوبة المنافسة.

وأشار عوض إلى أن تشجيع الجمهور الذي تواجد أثناء المنافسات حفزه كثيرا في أول مشاركة عالمية له مضيفًا أنه يسعى للتطوير من نفسه في البطولات المقبلة لتحقيق الذهب.

مصر تستضيف بطولة العالم للسباحة بالزعانف

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في نسختها الثامنة عشر، والمقامة خلال الفترة من (19-24) يونيو الجاري، على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي، والتي يعقبها بطولة الأساتذة التي تقام يومي 25 و26 من الشهر ذاته.

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