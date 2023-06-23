لاحت لهم أنور مكة فبكوا شوقًا للقاء الرسول.. فيديو

"كانت أشعر بالتعب والمرض والحزن ولكنه انتهى بمجرد وصولي إلى مكة" كلمات قالتها سيدة سودانية واحدة من ضيوف الرحمن ضمن فوج لحجاج سودانيين، وصلوا ميناء جدة، وبين مشاعر لا توصف وفرح ليس له حدود إنسالت دموع الجميع مكبرين الله أكبر.

قال أحد الحجاج السودانيون، : "نويت أن أوهب الحجة لوالدي" قالها وبكى متأثرًا بالمدينة التي طالما حلم بالحضور لها، والانضمام للحجاج لإلقاء كل همومه أمام الكعبة.

فلا قيمة لأي حروب ولا أهمية لإي نزاع، ولا مزيد من الحزن طالما وصلوا إلى بيت الله الحرام، الذي بعث في صدور الجميع الطمأنينة والأمان.

مقطع فيديو نشرته صفحة مركز التواصل الحكومي السعوي على تويتر، لعدد من الحجاج السودانيين الذين وصلوا حديثا إلى ميناء جدة لأداء فريضة الحج، وأوضح الفيديو كم المشاعر النقية والسعادة الغامرة لقلوب المشتاقين للقاء الكعبة.