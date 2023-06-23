مهرجان المسرح الحر الدولي يكرم مؤدي شخصية بلال في فيلم الرسالة

بعد أكثر من أربعون عام كرم مهرجان المسرح الحر الدولي"، المنعقد في العاصمة الأردنية عمان حاليا الفنان الليبي علي أحمد سالم على دوره لشخصية الصحابي بلال بن رباح في فيلم الرسالة.

علي أحمد سالم

كشف الفنان الليبي علي أحمد سالم، الذي أدى دور الصحابي بلال بن رباح في فيلم "الرسالة"، في 9 مارس 1976سبب ابتعاده عن السينما كممثل إلى انشغاله بأمور شخصية.

وقال سالم، خلال جلسة حوارية على هامش "مهرجان المسرح الحر الدولي"، المنعقد في العاصمة الأردنية عمان حاليا، قارن سالم بين النسختين العربية والانجليزية من الفيلم، إن الفيلمين تم تصويرهما في الوقت نفسه، ومع الكادر الإخراجي والإنتاجي نفسه، إنما مع اختلاف الممثلين، مشيراً إلى أن ممثلي النسخة الإنجليزية كانوا من فناني المسرح.

وفيما يتعلق بالأذان في فيلم "الرسالة"، أكد الفنان الليبي أنه أدى بصوته الأذان الأول في الفيلم، بينما الأذان الأشهر كان بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

نبذة عن علي أحمد سالم

علي أحمد سالم ممثل ليبي جسد شخصية مؤذن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي في فيلم الرسالة النسخة العربية.

ولد في مدينة بنغازي سنة 1945، حاز شهرته من دوره في فيلم الرسالة الذي انتج سنة 1976 بنسختين إنكليزية كان بطلها انتوني كوين والنسخة العربية بطلها عبد الله غيث، والفيلم مولته الحكومة الليبية برعاية الرئيس الليبي معمر القذافي.

تفاصيل قصة فيلم الرسالة

فيلم مصر 207 دقيقة ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻪ للجمهور 8 يوليو 1976.

الفيلم يبدأ في القرن السادس الميلادي في مكة، يُبعث محمد (ص) رسولًا وبعد ثلاث سنوات من البعثة، يتلو ما يوحى إليه.

يقرر أبو سفيان وزوجته هند الوقوف ضد سيدنا مُحمد لكن الرسول لا يكف عن دعوته، يتم تعذيب المسلمين مثل سيدنا بلال وعمار ابن ياسر، كما يقف سيدنا حمزة بن عبدالمطلب إلى جوار عمه ويُعلن إسلامه.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: مصطفى العقاد وﺗﺄﻟﻴﻒ: عبدالحميد جودة السحار وقصة وسيناريو وحوار توفيق الحكيم .

طاقم العمل: عبدالله غيث منى واصف أحمد مرعي محمد العربي علي أحمد سالم محمود سعيد وعدد آخر من النجوم.