الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المغتربون المصريون

سها جندي: عصابات من الخارج تستغل شبابنا وتتحرك من سواحل دول أخرى

السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة

دعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشباب المصري الذي يفكر في الهجرة غير الشرعية إلى البحث عن فرصة عمل في المشروعات التي تنفذ بمصر، بدلًا من إلقاء نفسه في أيدي العصابات التي تعمل على استغلالهم.

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وأشارت الوزيرة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى توافر فرص عمل بالمنطقة اللوجستية في كل من كفر الشيخ وطنطا، وهما إحدى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، لافتة إلى التقدم الكبير والتنمية الجارية في تلك المحافظات التي تبحث عن شبابها لشغل الوظائف.

وأكدت سها جندي أن مصر بذلت جهودًا مضنية لضبط عصابات الاتجار بالبشر ونجحت في ضبط سواحلها أمنيًا ومنع خروج المراكب غير الشرعية، "إلا أن العصابات التي تستغل شبابنا اليوم تعمل من خارج مصر وتتحرك من سواحل دول أخرى"، منوهة في هذا الصدد بالمركب الذي غرقت مؤخرا بالقرب من سواحل اليونان وعلى متنها 750 من المهاجرين من مختلف الجنسيات، ونجا من بينهم 43 مصريًا.

حملات توعية

وحثت وزيرة الهجرة مختلف وسائل الإعلام، على معاونة وزارة الهجرة، عن طريق إطلاق حملات توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم البدائل الآمنة للشباب والترويج لفرص العمل والمشروعات التنموية الكبيرة بمحافظتهم.

ووجهت وزيرة الهجرة، الشباب الذي يحلم بالعمل في الخارج إلى الإقبال على التدريب والبحث عن عقود عمل سليمة، لافتة في هذا الصدد إلى نجاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في تدريب وتأهيل الشباب مما سمح لعدد منهم في إيجاد فرص عمل سواء بألمانيا أو في مصانعنا.

وتابعت السفيرة سها جندي أن مصر تتعاون مع عدد من الدول حاليًا لتكرار تجربة المركز المصري الألماني لمساعدة الشباب على إيجاد وظائف والهجرة بشكل شرعي حتى يستطيع العمل بمهنية وكرامة.

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