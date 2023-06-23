جوارديولا يبدأ رحلته في مصر بزيارة الأهرامات

يتواجد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ، في مصر الآن، لقاضء عطلته الصيفية، وذلك بعد تحقيق الثلاثية التاريخية.

جوارديولا يزور أهرامات الجيزة

جوارديولا في أهرامات الجيزة

وبدأ بيب جوارديولا مدرب مانشستر ستي الإنجليزي، رحلته في مصر بزيارة الأهرامات الثلاث، بما أنها علامة تاريخية مميزة في تاريخ مصر، ومقصد سياحي لجميع الأجانب.

وستكون وجهة جوارديولا المقبلة هي الأقصر و أسوان.

جوارديولا يخطط لزيارة الأقصر و أسوان

واختار المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، السفر إلى مصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية في رحلة للأقصر وأسوان، قبل الاستعداد للموسم الجديد، تنطلق من نهر النيل وتصل إلى المعابد والمناطق الأثرية، في زيارة مُخطط لها غداً السبت وهي زيارة عائلية رفقة أفراد أسرته.

سيزور بيب جوارديولا معابد البر الغربي والشرقي، بداية من معبد الأقصر والكرنك في البر الشرقي ومقبرة نفرتاري وتوت عنخ آمون، ومعبد معبد الرامسيوم وهابو ووادي الملوك ومقبرة حتشبسوت في البر الغربي.

هناك وسائل إعلام إنجليزية طلبت تفاصيل ومعلومات عن الرحلة، واستعانوا بالتصوير بكاميرات درون وعادية وأنتجوا فيلمًا تسجيليًا عن الأقصر والمناظر الطبيعية والمعابد والدهبيات والمراكب.

جوارديولا يحقق الثلاثية التاريخية

يذكر أن حقق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي "الثلاثية" للمرة الثانية خلال مشواره التدريبي مع فريقين مختلفين، بعد تتويج "السيتيز" بدوري أبطال أوروبا.

ونجح جوارديولا في وضع مانشستر سيتي ثلاث مرات على منصات التتويج عندما توج بالدوري الإنجليزي ثم كأس الاتحاد الإنجليزي ثم دوري أبطال أوروبا.

وكانت أول مرة حقق جوارديولا "الثلاثية" مع برشلونة في موسم 2008/09، حينما فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

ثلاثية السيتي



نجح مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا في تحقيق ثلاثية تاريخية في الموسم الحالي وهي التتويج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد حسم لقب الدوري الإنجليزي بعد صراع مع أرسنال حتى الأمتار الأخيرة، ليحافظ على اللقب، ثم فاز ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي على حساب جاره مانشستر يونايتد، ليكمل الثلاثية بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان.