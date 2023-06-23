ضبط تشكيل عصابى ينتحل صفة رجال شرطة بالشروق

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت أشراف مدير الأمن فى ضبط تشكيل عصابى ينتحل صفة رجال شرطة لسرقة المواطنيين بدائرة قسم شرطة الشروق .

وتعود الواقعة بتلقى مدير مباحث العاصمة أخطارا مفاده ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ، بدائرة قسم شرطة الشروق بحوزتهما (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – جهاز لاسلكى "هيكلى") لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة رجال الشرطة" حيث يقوما بإستئجار السيارات وإستخدامها فى إرتكاب الوقائع.

وأقروا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية ،كما تم ضبط السيارات المستخدمة فى إرتكاب تلك الوقائع، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان وإتهموهما بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد اندلعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن متوفي وأصابة 4 آخرون بسبب خلافات سابقة بين الطرفين بدائرة قسم شرطة الخليفة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقى مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الخليفة مفاده تلقيه بلاغ من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، "توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ وجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة" بدائرة القسم .

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول المتوفى وشخصين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم" وطرف ثان (4 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم" وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطواة"، وأثناء تواجد الطرف الأول بمحل عملهم بدائرة القسم حضر الطرف الثانى وقاموا بالتعدي عليهم بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهم.

وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتى أودت بحياة الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.