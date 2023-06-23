عمرو السولية يواصل برنامجه العلاجي

يخضع عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لبرنامج علاجي على إثر الإصابة التي تعرض لها فى العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق أمس أمام حرس الحدود في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.



وأجرى السولية أشعة أمس عقب المباراة أمام حرس الحدود أثبتت وجود آلام في العضلة الخلفية، قرر بعدها الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، خضوعه لبرنامج علاجي خلال الفترة القادمة لحين زوال الألم.



ويواصل الفريق تدريباته اليوم دون الحصول على راحة استعدادا لمباراة منتخب السويس المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار الدور الـ32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي.



محمود متولي يواصل أداء برنامجه العلاجي



محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يواصل أداء برنامجه العلاجي الذي انتظم فيها منذ عدة أيام على إثر إصابته في كاحل القدم.

وخضع محمود متولي لإجراء أشعة خلال الفترة الماضية أثبتت إصابته بجزع في مفصل الكاحل، وهي الإصابة التي تغيب بسببها عن مباراة حرس الحدود أمس.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم دون الحصول على راحة استعدادا لمباراة منتخب السويس المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار الدور الـ 32 لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي.







في متصل أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حرس الحدود، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وأضاف أن التحضير للمباراة كان صعبًا لعدة أسباب، أبرزها الأجواء الاحتفالية عقب الفوز الكبير بدوري أبطال إفريقيا، وعدم حصول أكثر من لاعب على راحة بسبب مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية».

وتابع المدير الفني : «أجرينا عدة تغييرات على تشكيل الفريق أمام حرس الحدود بسبب ضغط المباريات، ومنحت بعض اللاعبين راحة مثل حسين الشحات وحمدي فتحي للتغلب على الإجهاد».

وأضاف كولر إلى أنه لم يمض عام على وجوده مع الأهلي وحصل على انطباع كبير عن الكرة الإفريقية، معبرًا عن سعادته بالتواجد مع فريق بحجم الأهلي الذي يمتلك ضوابط محددة تساعد على النجاح وتحقيق البطولات.

وأثنى كولر بعلي معلول، مؤكدًا أنه يمتلك خبرات كبيرة ولاعب محترف وذو شخصية كبيرة، وأنه سعيد جدا بوجوده مع الفريق.