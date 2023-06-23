العثور على جثة شاب داخل صندوق بنجع حمادي

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة شاب بها شبهة جنائية، داخل صندوق تروسيكل، في عزبة الهيشة، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات، إخطارًا من النجدة يفيد بالعثور على جثة بها شبهة جنائية داخل صندوق تروسيكل في عزبة الهيشة مركز نجع حمادي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي برئاسة الرائد محمد إمبابي رئيس المباحث وتبين العثور على جثة “كريم بخيت محمد أحمد، داخل صندوق تروسيكل وبها شبهة جنائية.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وفى سياقا اخر، كلف الدكتور قدرى الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، مسئولي الوحدة المحلية لمجلس قروي حجازة، باعادة إستعدال ونقل عمود كهرباء، كان قد سقط باحد شوارع القرية، وذلك حفاظا علي أرواح المواطنين.

واوضح رئيس المركز، انه فور تلقي اخطار يفيد سقوط احد اعمدة الانارة تم الدفع بفرقة من الفنيين من هندسة كهرباء المدينة وفنيين من قروية حجازة، وتم اخلاء وعزل العمود من مصدر الاسلاك الكهربائية، فضلا عن نقله إلي جانب الطريق حتي لا يعطل حركة السير امام المارة او السيارات.

واضاف رئيس المركز انه تم زرع واستبدال العمود القديم باخر جديد، مؤكدا ان كافة قري المدينة خاصة المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة تشهد حاليا سباق في اعمال تركيب اعمدة الانارة َوخطوط الكهرباء الهوائية فضلا عن دعمها بخطوط كهرباء ارضية عن طريق مد كابلات، لتلبي احتياجات المواطنين المتزايدة علي هذه الخدمة.

و أصدر الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز تعليمات مشددة لرؤساء المجالس القروية لتنسيق الكامل مع هندسة كهرباء المدينة ، بإجراء اعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة واستعدال الأعمدة المائلة وثبيتها، واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة حفاظا على الأرواح والممتلكات، ولإعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المدينة.