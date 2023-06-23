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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

نجم من المظاليم..طارق وطني صعد مع الدخان للممتاز وفقوسه اول مكتشفيه

طارق وطني
طارق وطني

يعد طارق يحيي محمد الشهير بطارق وطنى نجم السكة الحديد أحد اللاعبين أصحاب التاريخ في دوري القسم الثاني.

طارق وطني من مواليد 1987 يلعب في مركز الظهير الأيسر بدأ مسيرته مع كرة القدم عندما اكتشف والده ووالدته موهبته في كرة القدم حيث التحق بصفوف ناشئين مزارع دينا 
 


السبب اني اروح نادي والدي ووالدتي 

طارق وطني 
طارق وطني 
طارق وطني 
طارق وطني مع انبي



ناشئين مزارع دينا وتم اختياره عن طريق مدحت فقوسة الذي يدين لن بالفصل في اكتشافه وبرغم أنه يشغل مركز الظهير الايسر إلا أنه كان يعشق تسجيل الأهداف في كل موسم من 10 الي 12 هدف ويصنع أكثر من 7 أهداف .
 

ومع بزوغ موهبته بدأت للأندية تتهافت عليه حيث انتقل لنادي انبي  ثم التحق بالفريق الأول بنادي جراند اوتيل  وانتقل منه لمنتخب السويس  كما لهب لأندية بترول اسيوط والاتحاد السكندري وتليفونات بني سويف والبنك الاهلي والترسانه  والشرقية للدخان الدخان ثم السكه الحديد اخر محطاته .

ومن ابرز المدربين الذين لهم الفضل في ثقل موهبته في الناشئين  عصام عبدالله ومحمد عدلى والمرحوم هاني عبداللطيف الله ودكتور عطيه السيد و محمود جابر.

 

طارق وطني 
طارق وطني 


ومن أبرز إنجازات طارق وطني كلاعب كرة قدم حصوله على لقب افضل لاعب في دورة الصيد سنه 2000  وتحقيق إنجاز المشروع للدوري الممتاز مع فريق الشرقية للدخان ويعد نادي منتخب السويس له مكانة خاصة عند طارق وطني حيث بداية شهرته في دوري القسم الثاني  وتلقيه أكثر من عرض من أندية كبيرة.

وفي محطته الاخير بنادي  السكه الحديد في الموسم المنقضي نجح في إحراز  ثلاثة اهداف وصناعة سبع أهداف.

ويدرس طارق وطني حاليا أكثر من عرض مقدم له ومن المقرر أن يحسم أمره خلال الأسابيع المقبلة.


 

طارق وطني 

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