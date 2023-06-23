مديرية الصحة والسكان تدفع بقافلة إلى أبومناع شمال قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبومناع قبلي التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

خدمات لـ 1300 مواطنة ومواطن

وأضاف المحافظ، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ١٣٠٠ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٣٦٢ حالة أمراض باطنية ، ٣٢٦ حالة طب وجراحة العيون ، و ٢٨٢ حالة طب اطفال ، ١٠٠ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٨٢ حالة جراحة عامة ، ٨٠ حالة طب الفم والاسنان ، و ٦٨حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٢١ حالة.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

ندوة توعوية بين نشاط القافلة

و قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما ٢٠٣ مواطنا.