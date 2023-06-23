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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

لويس سواريز يرد على شائعات اعتزاله بهدف جديد

لويس سواريز
لويس سواريز

رد لويس سواريز مهاجم جريميو البرازيلي على شائعات اعتزاله كرة القدم بسبب إصابته في الركبة اليمنى التي يعاني منها منذ السنوات الماضية.

ولعب سواريز أساسيا مع فريقه جريميو ضد أمريكا مينيرو، أحرز خلالها النجم الأوروجوياني هدفا ليرد على الشائعات الأخيرة حول اعتزاله.

حيث سجل ماتياس كافيتشيولي لاعب أمريكا مينيرو هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة (40) بعدها أضاف الباراجوائي ماتياس فيلاسانتي ثاني الأهداف بالدقيقة (61) ثم سجل لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة (69).
ورفع جريميو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري البرازيلي، بعد فوزه على أمريكا مينيرو بثلاثية مقابل هدف.
 

رئيس جريميو ينفي انباء اعتزال سواريز
 

بعد نهاية المباراة، نفى باولو كاليفي رئيس جريميو، الأنباء التي تشير إلى احتمالية اعتزال سواريز لعب كرة القدم، بسبب الإصابة التي لديه في الركبة اليمنىـ والتي يعاني منها منذ سنوات.

وتابع رئيس جريميو حديثه أن ما يمكننه تأكيده هو أن ما يقال عن سواريز أنه يسعى للاجتماع مع إدارة النادي البرازيلي لإبلاغهم بأنه سيعتزل ليست حقيقة أو صحيحة على الإطلاق.

وأضاف أن جريميو لديه عقدا ساري مع لويس سواريز، لا يمكن لأحد أن يتحدث عما سيحدث في المستقبل.
وكشف رئيس جريميو في وقت سابق، أن سواريز سيضطر للخضوع لعملية زراعة طرف صناعي بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة اليمنى.
 

حقيقة رفض لويس سواريز لعرض سعودي مغري
 

 كشفت تقارير صحفية عن حقيقة رفض الأوروجوياني لويس سواريز عرضًا مغريًا للعب في الدوري السعودي، بعد انتقاله رسيمًا إلى فريق جريميو البرازيلي في صفقة انتقال حر بعقد ممتد حتى نهاية عام 2024.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن لويس سواريز رفض عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي بجانب رفضه عرضًا آخر للعب في الدوري الأمريكي، قبل توقيعه على عقود انضمامه للنادي البرازيلي.

ورحل لويس سواريز صاحب الـ 35 عامًا، عن نادي ناسيونال الذي بدأ فيه مشواره مع كرة القدم منذ طفولته في شهر أكتوبر الماضي، بعدما لعب له 3 شهور لعب خلالها 16 مباراة و سجل 8 أهداف ليسهم في فوز الفريق بلقب الدوري.

 

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